امام حسن مجتبی (ع)در کرامت بی نظیر بود

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام اذن الله خدایی ظهر یکشنبه در مراسم جشن ولادت امام حسن مجتبی در سازمان تبلیغات اسلامی ،به میلاد امام حسن مجتبی(ع) و روز اکرام اشاره کرد و گفت: امام حسن (ع) به کریم اهل بیت مشهور بودند.

وی اظهار داشت:یکی از ویژگی‌های بارز این امام بزرگواراهل‌بیت بودن‌شان است چرا که ایشان به سخاوت و بخشندگی معروف هستند و همیشه دست نیازمندان و مستمندان را می گرفتند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ، امام حسن مجتبی (ع) را عابدترین و زاهدترین مردم اعلام کرد.

حجت الاسلام خدایی در ادامه گفت: امام حسن مجتبی (ع) عابدترین و زاهد ترین و برترین مردم زمان خویش بود و مانند او وجود ندارد.



وی تاکید کرد: این امام بزرگوار توجهی ویژه به خدا داشت و تحمل و بردباری ایشان بسیار بی نظیر بود و امروز باید مسلمانان صبر و برداباری را از این امام بزرگوار یاد بگیرند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان یاد آورشد: اگر جوانان ما از این امام بزرگوار درست زندگی را یاد بگیرند همیشه در زندگی موفق خواهند بود و عاقبت به خیر می شوند چرا که گرایش به اهل بیت (ع) باعث خوشبختی دنیا و آخرت می شود.