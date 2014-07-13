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۲۲ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۱۰

حجت الاسلام عرب پور:

350 خانه قرآنی روستایی در کرمان فعالیت می کنند/ لزوم تعمیق ارزش های دینی در جامعه

350 خانه قرآنی روستایی در کرمان فعالیت می کنند/ لزوم تعمیق ارزش های دینی در جامعه

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان از فعالیت 350 خانه قرآنی در روستاهای این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور بعدازظهر یکشنبه در جمع فعالین قرآنی گفت: با هدف توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی در روستاها هم اکنون 350 خانه قرآنی در روستاهای بالای 800 نفر جمعیت استان کرمان فعال هستند.

وی ادامه داد: قرار است این تعداد خانه قرآنی تا پایان سال 93 به 400 خانه افزایش پیدا کند.

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به توطئه های فرهنگی دشمنان گفت: در شرایط کنونی باید فرهنگ اسلامی را در جامعه ترویج داده و برای نهادینه شدن هرچه بیشتر آن در جامعه برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان همچنین ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اذعان داشت: استکبار جهانی با هدف ضربه زدن به اسلام اقدام به جنگ و خونریزی در منطقه می کنند.

حجت الاسلام عرب پور گفت: امروز ترویج مفاهیم قرآنی و تبیین ارزش و اهمیت آنها برای جامعه بسیار حائز اهمیت بوده  و توطئه های دشمنان را نقش بر آب می کنند.

وی گفت: ایام ماه مبارک رمضان فرصتی مناسبی برای جذب جوانان به مجالس مذهبی و ایجاد انس و الفت هر چه بیشتر بین آنها و کتاب مقدس قرآن کریم است.

 

 

 

 

 

کد مطلب 2330899

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