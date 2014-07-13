350 خانه قرآنی روستایی در کرمان فعالیت می کنند/ لزوم تعمیق ارزش های دینی در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور بعدازظهر یکشنبه در جمع فعالین قرآنی گفت: با هدف توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی در روستاها هم اکنون 350 خانه قرآنی در روستاهای بالای 800 نفر جمعیت استان کرمان فعال هستند.

وی ادامه داد: قرار است این تعداد خانه قرآنی تا پایان سال 93 به 400 خانه افزایش پیدا کند.

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به توطئه های فرهنگی دشمنان گفت: در شرایط کنونی باید فرهنگ اسلامی را در جامعه ترویج داده و برای نهادینه شدن هرچه بیشتر آن در جامعه برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان همچنین ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اذعان داشت: استکبار جهانی با هدف ضربه زدن به اسلام اقدام به جنگ و خونریزی در منطقه می کنند.

حجت الاسلام عرب پور گفت: امروز ترویج مفاهیم قرآنی و تبیین ارزش و اهمیت آنها برای جامعه بسیار حائز اهمیت بوده و توطئه های دشمنان را نقش بر آب می کنند.

وی گفت: ایام ماه مبارک رمضان فرصتی مناسبی برای جذب جوانان به مجالس مذهبی و ایجاد انس و الفت هر چه بیشتر بین آنها و کتاب مقدس قرآن کریم است.