به گزارش خبرنگار مهر، حتما دیده‌اید که حوزه‌های عمرانی شهرداری‌های کشور و بالأخص پیمانکاران منتسب به این سازمان سالهاست که در گوشه و کنار هر شهری که پروژه‌ای را در دست تهیه دارند برای نمایش روز آغار و پایان کار اجرایی خود در نقاط مختلف شهری اقدام به نصب روزشمارهایی الکتریکی می‌کنند که تا هم در انظار ببینندگان(شهروندان) نماد و زینتی باشد از یک برنامه‌ریزی خاص برای رسیدن به هدف(بهره برداری از پروژه) و هم سندی باشد بر اینکه در بهره‌برداری آن پروژه در موعد مقرر هیچ چون و چرا و بهانه‌ای اعم از تخصیص نیافتن بودجه‌های مورد نظر و امثالهم بوجود نخواهد آمد، و این به خودی خود امری است پسندیده و مطلوب و قابل ستایش.

پیرو همین موضوع شهروندان کرجی نیز چند سالی می‌شود تابلوهای عظیمی را در گوشه و کنار شهر خود می‌بینند که هر روز شماره‌ای از شمارگان آن‌ها کم می‌شود، و البته گه گاه هم برخی از آن‌ها خاموش می‌شوند و در همین رابطه آنچنان هم غیر طبیعی نیست که اگر در ذهن همان شهروند پرسشی با این مضمون تولید شود که: بالأخره چه کسی تابلوی روزشمار پروژه‌های عمرانی کرج خاموش را می‌کند؟

لازم به یادآوری است که در شهر کرج نیز از زمان علی آقازاده- شهرداری پیشین- این تابلوها بر آستان پروژه‌ها شهری نصب شد و در همان زمان نیز شهردار وقت عنوان کرد: برای اولین بار در شهر کرج برای این پروژه ها تابلوهای روزشمار نصب خواهد شد تا مردم در جریان اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته در رابطه با پروژه‌ها قرار گیرند.

گشت و گذاری در شهر و استماع نوای آشنای رانندگان و مسافران کرجی

جالب آنکه سوال مذکور چندی است که در ذهن شهروندان کرجی نقش بسته است و براستی که بایستی برای آن پاسخی پیدا کرد. برای مثال اگر با تاکسی در شهر کرج گشت و گذاری کنی و مثلا مسیرت طوری باشد که از بلوار شهدای دانش آموز و پروژه در حال احداث در این مسیر بگذری گوشت به این نوای تکراری رانندگان و مسافرین آشنا می‌شود که: آقا چرا این روزشمارها را از کار انداخته‌اند؟ راستی این پروژه کی قرار بود افتتاح شود؟ خودشان هم به کار خودشان شک دارند و صدها سوال و اظهارنظر دیگر با همین مضامین.

پیرو همین موضوع ماهم برآن شدیم که در جهت پاسخ دادن به این اظهارنظرهای شهروندان پاسخی بدهیم و دریابیم که بالأخره چه کسی تابلوی روزشمار پروژه‌های عمرانی کرج خاموش را می‌کند؟ و در نتیجه این خاموش کردن هم این همه سوال در ذهن شهروندان نسبت به مدیریت شهری ایجاد می کند.

نمی‌خواهیم بدقول شویم

در همین راستا گفتگویی را انجام دادیم با معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج، وی در همین رابطه عنوان می‌کند: اتفاق یادشده و همچنین نصب تابلوهای روزشما معکوس در زمان مدیریت بنده صورت نگرفته است.

علی اصغر کمالی زاده در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر می‌افزاید: اما در پاسخ به پرسش شما بایستی بگویم که دستور خاموش شدن این تابلوها را خودمان دادیم تا خدایی ناکرده دچار بدقولی در برابر مردم شریف کرج نشویم.

این مسئول ادامه می‌دهد: خاموش کردن تابلوها به خاطر این صورت می‌گیرد که در بعضی مواقع اتمام یا عدم اتمام پروژه‌ها با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته همخوانی ندارد. یعنی امکان دارد یا بهره‌برداری پروژه به تعویق بیفتد و یا اینکه سریعتر از موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.

کمالی زاده در ادامه توضیحاتش ابراز می‌دارد: برای مثال در تقاطع شهدای دانش آموز به خاطر برخی مسائل غیرمنتظره شاهد این تاخیرها بوده‌ایم و یا شاهد بودیم که پروژه حافظ خیلی زودتر از موعد مقرر به بهره‌برداری رسید.

به گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج عوامل بیرونی‌ای همچون ریسک‌های کاری و اتفاقات غیرمترقبه، امورات مربوط به پیمانکاران، مباحث اعتباری، خرید تملک و غیره از عواملی هستند که در گاهی از اوقات ممکن است بر برنامه‌های‌ریزی‌های قبلی برای اتمام پروژه‌ها اثر منفی بگذارند و بر همین اساس بهتر است که در بستر مجود از تابلوهای روزشمار معکوس استفاده نشود تا در نتیجه آن از شهروندان سلب اعتماد نشود.

پل شهدای دانش آموز شهریورماه به بهره برداری می رسد

کمالی زاده در جای دیگری از سخنانش به پروژه پل شهدای دانش آموز واقع در چهارراه دولت آباد کرج که هم اینک تابلوی روزشمار آن از کار افتاده است اشاره می‌کند و در این خصوص به خبرنگار مهر می‌گوید: تکمیل پروژه پل شهدای دانش آموز از جمله مهمترین پروژه های مدیریت شهری است که بهره برداری از آن در حال حاضر به جد از سوی مدیریت شهری دنبال می شود و در صدد هستیم که در شهریورماه سال جاری آن را به بهره‌برداری برسانیم.

پروژه شهدای ارتش فردیس و پل حامی که از دیگر پروژه‌های در حال ساخت شهرداری کرج هستند نیز به گفته مسئول نامبرده به ترتیب در تا ماه‌های آبان و اسفند به بهره‌برداری خواهند رسید.

همچنین به گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج فشرده سازی و دوشیفته کردن کارها برای تسریع در تکمیل پروژها هم از دیگر اقداماتی است که در رابطه با پروژه‌هایی نظیر تقاطع شهدای دانش آموز صورت پذیرفته است.

اما در این رابطه شاید رجوع به سخن یکی از شهروندان کرجی هم آنچنان بیهوده نباشد. وکیلی که خودش دانشجوی رشته عمران است در این رابطه می‌گفت: به نظر من برای اینکه‌ای لطمه‌ای به اعتماد شهروندان کرجی نسبت به مدیریت شهری کرج و زحمت‌کشان عرصه عمران شهری کرج نخورد بهتر است تابلوهای روزشمار پیامهای تاخیر و عذرخواهی را هم منتشر کنند و مردم تکلیفشان را بدانند.

گزارش: سعید پورمند