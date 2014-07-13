سهم نیم درصد کتابخانه های اردبیل از درآمد شهرداریها ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر مهر، داریوش سفیدی بعد ظهر یکشنبه در جلسه بررسی منابع مالی کتابخانه های عمومی اردبیل اضافه کرد: عدم کسب درآمدهای مناسب از سوی شهرداری ها دلیل پایین بودن سهم نیم درصد کتابخانه ها است.

به گفته وی به علت عدم توسعه صنعتی استان و لذا پایین بودن درآمدهای شهرداریها، سهم نیم درصد کتابخانه های عمومی استان اردبیل در مقایسه با استانهای همجوار و هم ردیف، بسیار ناچیز است.

سرپرست کتابخانه های عمومی استان نیم درصد سهم کتابخانه های عمومی از محل درآمد شهرداریها را تنها منبع مالی و اعتباری برای تامین هزینه های جاری کتابخانه ها دانست و افزود: البته همکاری شهرداری های استان در پرداخت نیم درصد سهم کتابخانه ها امیدوار کننده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون همه شهرداریهای استان آگاهی کافی نسبت به قانون نیم درصد سهم کتابخانه های عمومی دارند، تصریح کرد: با مکاتبات و مذاکرات صورت گرفته، همه شهرداریهای استان در خصوص جزئیات این قانون احاطه کامل یافته و ابهامات موجود برطرف شده است.

سفیدی با اشاره به نقش اعضای شورای اسلامی شهرها در این خصوص ادامه داد: اعضای شوراها با توجه به جایگاه مردمی و نیز علاقمندی به فرهنگ استان، نگاه ویژه ای به کتاب و کتابخوانی و نقش مطالعه در توسعه فرهنگی دارند و به همین نسبت، جایگاه کتابخانه های عمومی را در توسعه فرهنگی قابل توجه می دانند.

وی با اشاره به تلاش شهرداری اردبیل در پرداخت نیم درصد سهم کتابخانه های عمومی ابراز امیدواری کرد که شهرداریها با همکاری و تعامل بیشتر نسبت به این مساله، زمینه افزایش خدمات کتابخانه ها به شهروندان علاقه مند را فراهم سازند.