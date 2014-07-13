مشاوران املاک در روند قارچ گونه ساخت و ساز غیرمجاز تاثیرگذار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر رسولی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ساماندهی مشاورین املاک شهرستان،بیان داشت: بنگاه های املاک غیرمجاز زمین ها را در روستاها خریداری می کنند و با تغییر کاربری به قیمت های کلان به سازندگان ساخت و سازهای غیر مجاز به فروش می رسانند.

سرپرست فرمانداری ویژه آمل با اشاره بر اینکه بیشترین تخلفات در این حوزه را کسانی انجام می دهند که مجوز مشاور املاک را دارا نیستند، اظهار داشت:بنگاه داران در برخی از مناطق به صورت غیر مجاز فعالیت می کنند و نیز عاملین اصلی ساخت و ساز غیر مجاز همین مشاورین املاکی هستند که فاقد پروانه است.

رسولی با بیان اینکه بیشترین تخلفات در حوزه ساخت و ساز در منطقه امام زاده عبداله و بخش مرکزی شهرستان است،عنوان کرد:باید تعداد مشاورین املاک مجاز و غیر مجاز شهرستان مشخص شود و از این پس پروانه ساخت باید جزو ملزومات صدور پروانه مشاورین املاک باشد.

دادستان عمومی و انقلاب آمل با اشاره بر اینکه منشا بیشتر کلاهبرداری های نوین در مشاورین املاک و خودرو صورت می گیرد،بیان کرد:تمامی بنگا ها باید دارای شناسنامه بشوند.

علی طالبی با بیان این مطلب که متأسفانه در برخی از مشاورین املاکی که فاقد پروانه هستند رباخواری انجام می شود،اظهار داشت:طبق قانون مجازات اسلامی رباگیرنده،ربا دهنده و واسطه مجرم محسوب می شوند و از این پس اتحادیه مشاورین املاک سریعا پس از مشاهده رباخواری در این حوزه بایستی این افراد را به دستگاه قضایی معرفی کنند.