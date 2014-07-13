توسعه شهری کرمان چشمگیر است/ لزوم ایجاد درآمدهای جدید شهری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عصر امروز در جلسه کارگروه شهرداران منطقه یک استان کرمان، جلسات هم اندیشی برای یکسان سازی فعالیت های شهرداری ها را بسیار موثر دانست و گفت: این جلسات به هم افزایی و ارائه خدمات بهتر و شایسته تر به مردم کمک می کند.

وی با بیان اینکه مجلس آماده همکاری همه جانبه با شهرداری ها است، افزود: قوانین خوبی هم برای پیشرفت و توسعه شهرداری ها در ارائه خدمات بهتر به شهروندان به تصویب رسیده است.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه باید به نحوی توان مالی شهرداری ها را در انجام فعالیت های شهرداری مستمر کنید، خاطر نشان کرد: شهرداری ها با درآمد جاری، قابلیت اداره شهر را ندارند.

وی با بیان اینکه می شود با وجود ظرفیت های هر منطقه، طرح هایی را تعریف کرد تا از محل درآمد آنها برای شهرداری درآمدزایی شود، تصریح کرد: شهرداری ها باید بررسی تشکیل شرکت های سرمایه گذاری وابسته به شهرداری به تناسب کار شهرداری ها را در دستور کار قرار دهند.

توسعه شهری هدف مسئولان است

عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: البته در تشکیل شرکت های سرمایه گذاری نباید انجام کارهای روزمره شهرداری و خدمات اصلی شهرداران به مردم، کمرنگ شود بلکه این شرکت ها می توانند درآمدی برای انجام خدمات بهتر باشند.

وی افزود: شهرداری ها می توانند با کار تخصصی در حوزه اقتصاد، عمران شهری را دنبال کنند و توسعه دهند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به امکان لغو ماده 180 ، گفت: این ماده این امکان را بوجود آورد که نمایندگان با معرفی طرح های نیمه تمام با اولویت هر منطقه در اتمام آن کمک کنند.

وی تصریح کرد: قصد نمایندگان تعریف طرح جدید نبوده و نیست بلکه همه هدف اولویت های مناطق حوزه انتخابی نمایندگان بوده است تا با کمک این ماده به اتمام برسند.

پورابراهیمی خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس با امضا نامه ای و ارسال به رئیس جمهور محترم خواهان لغو تصمیم دولت در خصوص امکان لغو ماده 180 شدند.

در این جلسه که با ضیافت افطاری همراه بود، بابایی شهردار اندوهجرد با اشاره به اینکه شهرداران خط مقدم خدمت به مردم در کشور هستند، گفت: جلسات کارگروه که به صورت ماهیانه برگزار می شود در بررسی مشکلات هر شهر و هم افزایی در رفع آنها کمک می کند.