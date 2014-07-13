فرهنگسازی مهم ترین مولفه در اصلاح رفتارهای غلط بهداشتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری در جمع روسای شبکه های بهداشت و درمان استان فارس در شیراز، تصریح کرد: نخستین برنامه پیش روی وزارت بهداشت، خدمات رسانی به حاشیه نشینان، در درجه دوم راه اندازی شبکه جامع و همگانی سلامت و دردرجه سوم خدمات نوین برای 23 میلیون نفر روستایی، عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر است که هزینه سرانه آن ها در سال گذشته، 21 هزار تومان بوده و در سال جاری به 96 هزار تومان افزایش یافته است.

وی با اشاره به زیرشاخه های مهم موردنظر وزارت بهداشت در امر سلامت کشور، گفت: در این زمینه توجه به افزایش امید زندگی به معنای جلوگیری از مرگ نابهنگام افراد جامعه و اهمیت پرداختن به علل مرگ و میرها، ارتقاء سطح سلامت و جلوگیری از ابتلاء به بیماری ها، اصلاح سبک زندگی که مشکلات اصلی و عمده پیش رو ناشی از سبک زندگی غلط افراد است و همچنین افزایش میزان باروری کل که استاندارد میزان آن 2.1 است و در حال حاضر در کشور به 1.8 تنزل یافته، مهم ترین اولویت ها در این زمینه است.

دکتر سیاری تأمین عدالت در سلامت را به معنای دسترسی و بهره مندی مردم به خدمات و همچنین حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه های درمان و سلامت خود دانست و افزود: هزینه های دارو و درمان در دوران تحریم ها و افزایش قیمت ارز، باعث تحمل فشارهای مالی بر بیماران شده بود که هم اکنون ساماندهی مطلوبی یافته و با راه اندازی شبکه جامع و همگانی سلامت، تمامی خدمات در سطوح اول، دوم و سوم، به صورت ادغام یافته تحت مدیریت واحدی ارائه می شود.

وی با بیان اینکه نقطه آغاز برنامه شبکه جامع و همگانی سلامت، قشر محروم جامعه، یعنی حاشیه نشین ها هستند، ابراز داشت: آمار حاشیه نشینان کشور هشت میلیون نفر است و پس از آنان نیز 23 میلیون نفر جمعیت روستایی، عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر کشور در اولویت کاری قرار گرفته اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این نشست با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده شهری در استان فارس به عنوان یکی از دو استان پیشتاز کشور در این زمینه، تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز آمادگی کامل و بیشتری نسبت به سایر استان های کشور در زمینه اجرای صحیح و شایسته طرح تحول در نظام سلامت را دارا است.

دکتر محمدهادی ایمانیه تصریح کرد: در این راستا نیز ضمن هماهنگی لازم با فرمانداران شهرستان های استهبان و آباده، طرح استقرار شبکه جامع و همگانی سلامت در این دو شهرستان به عنوان نمونه سریع تر اجرایی خواهد شد و در جلسه ای که با استاندار فارس برگزار می شود، این طرح کشوری در استان به مرحله اجرا خواهد رسید.