عبدالرحیم نوه ابراهیم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: نشست معاونان آموزشی دانشگاههای استان تهران به منظور بررسی آیین نامه های آموزشی از جمله مقطع کارشناسی و تصمیم گیری بر حذف یا برگشت نمره صفر به کارنامه دانشجویان، برگزار شد.

وی ادامه داد: در این نشست، معاونان آموزشی دانشگاهها بر ضرورت بازنگری تمام آیین نامه های آموزشی به علت اشکالاتی که در اجرا دارند، تاکید کردند.

به گفته مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، مقرر شد آیین نامه مقطع کارشناسی ظرف یک ماه آینده مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد و تا پیش از آغاز سال تحصیلی به دانشگاههای کشور ابلاغ شود.

وی درباره آخرین وضعیت بررسی آیین نامه استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد، اظهار داشت: همچنین آیین نامه مقطع کارشناسی ارشد به زودی نهایی خواهد شد.