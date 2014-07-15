کار سختی در لیگ کاراته داریم/ برای فصل جدید تغییراتی خواهیم داشت

احمد صافی، مدیر فنی و سرمربی تیم کاراته دانشگاه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: تیم دانشگاه آزاد همچون دو سال گذشته برای تصاحب عنوان قهرمانی پای به میدان مبارزه می گذارد. البته معتقدم رسیدن به جام قهرمانی و دفاع از این عنوان کار بسیار سختی است و باید با تیم های قدرتمندی رقابت کنیم. بر همین اساس برنامه های گسترده ای برای حضوری موفق و تحقق هدف پیش رو داریم.

وی با بیان اینکه در بخش کومیته تاکنون با 11 بازیکن به توافق رسیده ایم اظهار داشت: مجید حسن نیا در 55، هامون درفشی پور در 60، محمدرضا بخش محمدلو و علی اصغر آسیابری در 67، بهمن عسگری، ابراهیم حسن بیگی و مرتضی شفاهی در 75، مهدی سلطانی و علی فداکار در 84 و ذبیح اله پورشیب و ایمان سنچولی در وزن آزاد نفرات تیم مان در کومیته را تشکیل می دهند، ضمن اینکه بزودی دو بازیکن سبک وزن را هم به ترکیب تیم مان اضافه خواهیم کرد.

سرمربی دانشگاه آزاد در خصوص مشکلات بخش کاتا که سال گذشته گریبان این تیم را گرفت گفت: سال گذشته اگرچه در مجموع امتیارات در کاتا تیم دوم شدیم، اما برای تقویت این بخش، فرید حقیقی را بخدمت گرفتیم، در کاتای تیمی همچنان از امیربهادر تدین، روزبه روشنی، سهیل ساجدی فر و محمدحسین ناصری بهره خواهیم گرفت.

صافی در خصوص جدا شده های این تیم هم گفت: با توجه به محدودیتی که در جذب بازیکنان وجود دارد و بکارگیری 5 کاراته کای جدید، امسال نتوانستیم سعید احمدی، شعید حسنی پور، حسین سمندر، محمد قاسمی، میلاد یاری، مجتبی یوسفی فرد را حفظ کنیم، ضمن اینکه سجاد گنج زاده هم برغم موافقت اولیه هفته گذشته در تماس تلفنی با من برای حضور در تیم آذرخودرو نوین قم ابراز علاقه کرده که من با این امر موافقت کردم.

وی در مورد تغییرات احتمالی در کادر فنی هم گفت: دانشگاه آزاد در دو سال گذشته با هدایت مجید عبدالجسینی و شهرام هروی در بخش کومیته و رضا صافی در کاتا قهرمان سوپر لیگ شده و امسال نیز با همین کادر وارد رقابتها می شود، ضمن اینکه اصغر طاهرآبادی به عنوان آنالیزور و بهمن حسن زاده به عنوان سرپرست همچنان کنار تیم حضور خواهند داشت.

سرمربی تیم ملی کاراته کره جنوبی درخصوص شرایط تیمش برای حضور در بازیهای آسیایی اینچئون گفت: ترکیب تیم ملی کره جنوبی برای حضور در این بازیهای بواسطه برگزاری سه مرحله مسابقه انتخابی مشخص شده است و آنها چند ماهی است که در اردوی آماده سازی بسر می برند و در شرایط خوبی دارند. تا زمان شروع بازیهای آسیایی، تیم ملی کره جنوبی در مسابقات کاراته وان اوکیناوا شرکت می کند و پس از آن برای یک اردوی سه هفته ای با حضور تیم های پاکستان، ماکائو و هنک کنگ و تیم های باشگاهی ایران به تهران می آید.