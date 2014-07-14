تدارک برنامه جامع برای گسترش روابط تجاری با امارات/ مسابقه اعراب برای سرمایه گذاری در ایران

ابوطالب بدری در گفتگو با مهر از احیای طرح ساماندهی روابط تجاری ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس خبرداد و گفت: هم اکنون احیای این طرح در دستور کار قرار گرفته، به خصوص اینکه سیگنال های متعددی از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای سرمایه گذاری مشترک با ایران صادر می شود که بر این اساس برنامه ریزی برای توسعه روابط با این کشورها، در دستور کار قرار گرفته است.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: کشورهای حاشیه خلیج فارس، به شدت به دنبال توسعه تجارت با ایران هستند، این در حالی است که اماراتی‌ها در این راستا پیش قدم بوده اند و به زودی نیز، هیاتی تجاری از کشور عمان برای مذاکره با ایران، به کشورمان خواهند آمد.

وی تصریح کرد: هم اکنون مسابقه ای میان کشورهای حاشیه خلیج فارس برای سرمایه گذاری و توسعه روابط تجاری با ایران شکل گرفته است و این کشورها می دانند که اگر برای حضور در ایران تعلل کنند، عقب خواهند ماند، بنابراین بعد از اماراتی ها، کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس از جمله قطر و عمان نیز به دنبال حضور در ایران هستند.

بدری با بیان اینکه بحران های مالی جهانی، راه را برای سرمایه گذاری بسته است، افزود: ایران کشوری با بازار 400 میلیون نفری است که فرصت های سرمایه گذاری بی نظیری دارد، این در حالی است که ایران وزنه ای در منطقه به شمار می رود که البته دسترسی به بازارهای متعددی را دارد و سرمایه گذاری در آن بازدهی بالایی دارد.

وی اظهار داشت: اثرات مذاکرات سرمایه گذاران کشورهای حاشیه خلیج فارس با ایران در ماههای آینده پدیدار خواهد شد، ضمن اینکه ایران برنامه جامعی برای توسعه روابط تجاری با کشور امارات دارد که بر این اساس، در حال فراهم آوردن زیرساخت های لازم برای اجرای آن هستیم.

به گفته معاون سازمان توسعه تجارت ایران، برای توسعه روابط تجاری با امارات، با توجه به اینکه عمده کالاهای ایران از طریق این کشور وارد می شود، اجلاس مشترکی در ابوظبی برگزار کرده ایم، ضمن اینکه برگزاری نمایشگاههای دو جانبه، پذیرش و اعزام هیات های تجاری، اعزام رایزن بازرگانی و برنامه ریزی برای توسعه صادرات به این کشور، در دستور کار قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: هم اکنون ایران حدود 4 میلیارد دلار کالا به امارات صادر می کند که با توسعه روابط تجاری میان دو کشور، این رقم افزایش چشمگیری خواهد یافت، ضمن اینکه امارات پایگاه مناسبی برای صادرات مجدد به شمار می رود و قصد داریم از این فرصت استفاده کنیم.