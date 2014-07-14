پیشگیری فقط تبلیغ و آموزش نیست/ لزوم اثربخشی استراتژي کاهش تقاضا

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نحوی نژاد ظهر دوشنبه در جلسه این شورا افزود: اطلاع رسانی در زمینه ضد ارزش بودن اعتیاد و مواد مخدر بدون شک گام مهمی در زمینه عدم گرایش مردم به سمت این بلای خانمانسوز است.

وی همچنین بر لزوم اثربخشی استراتژي کاهش تقاضا در جامعه اشاره کرد و اظهارداشت: زمینه هاي گرایش افراد به سوء مصرف مواد اعتیادآور باید از طرق مختلف همچون آگاه سازي، ایجاد نگرش، تغییر نگرش، مهارت آموزي، فرصت هاي شغلی، ایجاد زمینه هاي فراغت سالم، ترك دادن، کنترل و کاهش مصرف، کاهش آسیب و غیره از بین برود یا دست کم مهار شود.

مدیرکل بهزیستی گیلان گفت: پدیده اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر براي کشور به عنوان یک آسیب اجتماعی مطرح است که عوارض و آثار منفی بسیاري بر اخلاق اجتماعی، نهادهاي اجتماعی، روابط اجتماعی، منابع انسانی و غیره برجاي می گذارد و هزینه هاي هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند.

وی افزود: این معضل اجتماعی منجر به وقوع برخی حوادث، جرائم، تخلفات، درگیري ها و همچنین بیماري هایی همچون ایدز، هیپاتیت و به دنبال آن مرگ و میرها و غیره می شود.

نحوی نژاد اظهارداشت: این پدیده به دلیل صدمه زدن و حتی فروپاشی نهاد خانواده بر نسل هاي بعدي نیز لطمه می زند و سرمایه هاي اجتماعی و منابع ملی آینده را تخریب می کند.

وی اذعان داشت: به طور کلی سوء مصرف مواد مخدر امنیت و سلامت فردي و اجتماعی را به خطر می اندازد و جامعه را از حالت تعادل خارج می سازد.

رئیس کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان یادآورشد: مبارزه با این پدیده و مسئله اجتماعی وظیفه یکایک افراد جامعه به ویژه نخبگان، سیاستگذاران و مسئولان است.