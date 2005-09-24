  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲ مهر ۱۳۸۴، ۱۴:۱۲

هيات داوران سيفژ در جشنواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان معرفي شدند

اسامي هيئت داوران سيفژ (مجمع جهاني سينماي كودك و نوجوان) در بيستمين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان اعلام شد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، 3 داور از طرف مجمع مجمع جهاني سينماي كودك و نوجوان، فيلم هاي بيستمين جشنواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان را داوري مي كنند .

براساس اين گزارش به نقل ازروابط عمومي جشنواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان، " دانكرت مونراد كرون " مديرجشنواره كريستين سند ازكشوربلژيك ، " هرمانس كرت " مديرپروژه سينمايي كيدزفوركيدز، به همراه " غلامرضا آزادي " تهيه كننده سينماي كودك و نوجوان، اعضاي انتخابي " سيفژ " در جشنواره فيلم هاي كودكان ونوجوانان هستند .

گفتني است بيستمين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان ونوجوانان با همكاري بنياد سينمايي فارابي ، استانداري اصفهان ، اداره كل فرهنگ وارشاد استان ، آموزش وپرورش استان وسازمان فرهنگي هنري شهرداري اصفهان از7تا12 مهرماه سال جاري درشهراصفهان برگزارمي شود .

کد مطلب 233126

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها