هيات داوران سيفژ در جشنواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان معرفي شدند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، 3 داور از طرف مجمع مجمع جهاني سينماي كودك و نوجوان، فيلم هاي بيستمين جشنواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان را داوري مي كنند .
براساس اين گزارش به نقل ازروابط عمومي جشنواره فيلم هاي كودكان و نوجوانان، " دانكرت مونراد كرون " مديرجشنواره كريستين سند ازكشوربلژيك ، " هرمانس كرت " مديرپروژه سينمايي كيدزفوركيدز، به همراه " غلامرضا آزادي " تهيه كننده سينماي كودك و نوجوان، اعضاي انتخابي " سيفژ " در جشنواره فيلم هاي كودكان ونوجوانان هستند .
گفتني است بيستمين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان ونوجوانان با همكاري بنياد سينمايي فارابي ، استانداري اصفهان ، اداره كل فرهنگ وارشاد استان ، آموزش وپرورش استان وسازمان فرهنگي هنري شهرداري اصفهان از7تا12 مهرماه سال جاري درشهراصفهان برگزارمي شود .
نظر شما