«اینجا شهر دیگری است» توقیف نبود/ ارتباط با فتنه شایعه است

سعید سعدی تهیه کننده فیلم «اینجا شهر دیگری است» به کارگردانی احمدرضا گرشاسبی درباره وضعیت اکران این فیلم در این مقطع زمانی و شرایط بد اکران به خبرنگار مهر گفت: من تصمیم دارم درباره مسائل اکران این فیلم حرفی نزنم. بعضی فیلم هایی که ساخته می‌شوند برای اکران نیستند و قرار نیست در گیشه مخاطب زیادی را جذب کنند که «اینجا شهر دیگری است» هم از آن دسته فیلم هایی است که علیرغم موضوع خوب و متفاوتی که دارد نتوانسته با مخاطب ارتباط برقرار کند و این مساله هم به نحوه ساخت این فیلم بر می‌گردد. زمانی که این فیلم به سفارش بنیاد سینمایی فارابی ساخته شد، در همان سال های اولیه من پیگیر اکرانش بودم اما این اتفاق نیفتاد.

این تهیه کننده سینما درباره مشکل اصلی این فیلم توضیح داد: یکی از علت هایی که مخاطبان با این فیلم ارتباط برقرار نمی‌کنند، فیلمنامه آن است که بیشتر شبیه تله‌تئاتر است که خود کارگردان هم بر این مساله واقف بود. ارزشهای زیادی در فیلم نهفته است اما در ساخت به درستی درنیامده است.

وی افزود: من به عنوان تهیه کننده تمام تلاشم را کردم تا این فیلم دیده شود اما این اتفاق نیفتاد. من در این سال ها تمام قد پای این فیلم ایستادم اما «اینجا شهر دیگری است» ظرفیت این را نداشت تا با مخاطب ارتباط برقرار کند. من بارها گفتم که فیلمنامه این فیلم باید بازنویسی شود و کارگردان نباید با همان فیلمنامه وارد تولید می شد. حتی با علیرضا نادری وارد مذاکره شدم که این کار را انجام دهد اما گرشاسبی تاکید داشت که خودش این کار را انجام دهد.

سعدی درباره انتخاب بازیگران گفت: برای انتخاب بازیگران تلاش های زیادی انجام شد و با خیلی از بازیگران شناخته شده صحبت کردیم که هیچ کس حاضر نشد در این فیلم با ما همکاری کند و رقم های بالارا مطالبه می کردند و دلشان با این کار نبود.

تهیه کننده فیلم «اینجا بدون من» در پایان درباره توقیف این فیلم در دولت قبلی به دلیل حمایت از جریانه فتنه در لایه های زیرین فیلمنامه گفت: فیلم هیچ مشکل امنیتی نداشته و این ها همه شایعه‌هایی است که درباره این فیلم می‌سازند. ما در جریان تولید مشکل محتوایی نداشتیم و تنها مساله‌ای که فارابی در آن زمان به کارگردان گوشزد کرد این بود که سکانس های فیلمبرداری در شب به شدت زیاد است و مخاطب با آن ارتباط برقرار نمی کند و ما آن ها را تغییر دادیم.

فیلمنامه این فیلم توسط حمید امجد نوشته شده و داستان زمان پس از ضربت خوردن حضرت علی (علیه‌السّلام) را روایت می‌کند و ظلم‌هایی که به ایشان از سوی افراد مختلف روا شده در فیلم دیده می‌شود. فیلم یک شب پس از ضربت خوردن حضرت‌ علی (ع) تا زمان شهادت را به تصویر خواهد کشید و قصه در مدت زمان 24 ساعت می‌گذرد. داستان حول محور چهار شخصیت اصلی می‌گذرد که یک زن و سه مرد آن را ایفا خواهند کرد.

در «اینجا شهر دیگری است» پریوش نظریه (جمیله)، هومن برق‌نورد، ، علیرضا کمالی‌نژاد (مشعوف)، حسین سلیمانی (زاعد)، مسعود انتظاری و... به ایفای نقش‌های اصلی می‌پردازند.