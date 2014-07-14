حمايت بهزيستي كردستان از موسسات خيريه/ اورژانس اجتماعي در ديواندره راه اندازي مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، سيد صباح قريشي ظهر امروز دوشنبه در جريان بازديد از اداره بهزيستي شهرستان ديواندره اظهار داشت: حمايت از موسسات خيريه با هدف جلب مشاركت و همكاري مردم در برنامه هاي بهزيستي به صورت ويژه در دستور كار قرار گرفته است.

وي با اشاره به ظرفيت هاي خوب استان كردستان در حوزه موسسات خيريه افزود: خوشبختانه ميزان رغبت مردم كردستان براي مشاركت در امور خيريه بسيار خوب است و انتظار مي رود كه تمامي ادارات بهزيستي در شهرستان هاي تابعه استان بتوانند از اين ظرفيت به بهترين شكل ممكن بهره برداري كنند.

مدير كل بهزيستي كردستان در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستاي خدمت رساني بهتر به جامعه هدف عنوان كرد: سطح خدمات ارائه شده از سوي سازمان بهزيستي بسيار زياد است و به همين دليل انتظار مي رود در چهارچوب يك برنامه مشخص بتوانيم به بهترين شكل ممكن به جامعه هدف خدمت رساني كنيم.

وي يكي از سياست هاي جديد اين سازمان را پيشگيري عنوان كرد و گفت: در راستاي عملي كردن اين سياست كاري اعتبارات خوبي به حوزه هاي آموزشي اختصاص يافته و در مباحث آسيب هاي اجتماعي نيز اقدامات خوبي صورت گرفته است.

قريشي از راه اندازي اورژانس اجتماعي در شهرستان ديواندره همزمان با ايام هفته بهزيستي خبر داد و گفت: اين اقدام با هدف حضور هر چه بهتر اورژانس اجتماعي در شهرستان ديواندره صورت مي گيرد و انتظار مي رود كه اقداماتي اين چنين بهترين شرايط را براي كاهش آسيب هاي اجتماعي در سطح جامعه فراهم كنند.

در ادامه اين مراسم فرماندار شهرستان ديواندره نيز طي سخناني ضمن تقدير از فعاليت هاي مدير كل بهزيستي كردستان اظهار داشت: خوشبختانه بهزيستي در كردستان و حتي شهرستان ديواندره به خوبي توانسته به افراد تحت پوشش خدمت رساني كند ولي انتظار مي رود كه با توجه به حجم بالاي نياز مردم شاهد اقدامات بهتري در اين شهرستان باشيم.

مدير كل بهزيستي كردستان به همراه فرماندار اين شهرستان همچنين بعد از پايان اين جلسه ضمن حضور در منزل شماري از مددجويان از نزديك با آنها ديدار كرده و در جريان روند امور مربوطه قرار گرفتند.

همچنين با حضور مدير كل بهزيستي كردستان و شماري از مسئولان شهرستان ديواندره، مركز نگهداري از بيماران رواني آوا كه با هزينه اعتباري بالغ بر 140 ميليون تومان احداث و راه اندازي شده است نيز افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.