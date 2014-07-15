۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۵۹

عباسیان مطرح کرد:

مردم را با بازار‌های ایرانی آشتی دهیم

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مراکز تجاری مشهد با ابراز تاسف از اینکه فرصت‌های طلایی در صداوسیما به معرفی بازارهای عربی گذشته است از مسئولان صداو سیما خواست تا با معرفی بازارهای ایرانی از تولیدات ایرانی حمایت کنند.

سعید عباسیان در حاشیه برنامه تولیدی افطار صداوسیمای خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر مرور کنیم به گذشته سرمایه کشور ایران و آنتن شبکه های ایرانی استفاده می شد و دوربین های تلویزیونی بازارهای مکه و مدینه را تبلیغ می‌کردند.

وی ابراز کرد: به عنوان مثال خرمای منتسب به حضرت رسول در مکه نمایش داده می‌شد و برنامه‌های افطار که بهترین تایم و زمان نمایش تولید ایرانی بود برای اعراب در نظر گرفته می شد.

عباسیان ادامه داد: متاسفانه طلایی ترین زمانها به معرفی بازارهای کشورهای مسلمان همسایه صرف می‌کردیم اما ظرفیت و پتانسیل داخل کشور مغفول می‌ماند.

وی افزود: رسانه ملی از اصلی ترین ابزارهای اطلاع رسانی به حساب می آید و رهبر انقلاب نیز جهت‌گیری رسانه ملی را در راسنای ترویج مدیریت جهادی تعیین کرده‌اند.

رئیس کمیته برنامه ریزی و سیاستگذاری مراکز تجاری مشهد  گفت: باید فرصت‌های طلایی صداوسیمای ایران مانند زمانی که مردم بیننده برنامه‌های مناسبتی هستند به معرفی بازار و صنعت ایرانی و بومی تعلق بگیرد.

وی ادامه داد: به جای تبلیغ دیگران و بازارگردی کشورهای دیگر مردم را با تولید و بازار ایرانی آشتی دهیم و توانمندی سرمایه گذاران کشورمان را رقم بزنیم.

وی تاکید کرد: مسئولان صداو سیما در نظر بگیرند  یک سرمایه گذار ایرانی اگر تنها دقیقه ای از زمان یک برنامه عربی را بخواهد چقدر باید هزینه کند؟

وی افزود: صدا و سیمای خراسان رضوی نیز فعالیت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی را مد نظر قرار دارد و بدون شک می تواند در انتقال این فرهنگ و ایجاد ذهنیت در جامعه موثر باشد.

عباسیان با بیان اینکه رویکرد صدا و سیما در مجموع مناسب بوده است و توانسته مخاطب را جذب کند افزود: به نظر می رسد با شیوه های جدید این شبکه نیز فضایی برای حضور فعالان اقتصادی باز کرده است که جای تقدیر دارد.

وی افزود: چه بسا با معرفی فعالیت یک فرد کارآفرین زمینه برای کارآفرینی دیگران نیز فراهم شود و ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی در کشور تسریع شود.

عباسیان همچنین در خصوص تاثیرمعرفی کارآفرینان توسط برنامه سفره های همدلی بر ترویج فرهنگ کار در میان جوانان بیان کرد: تاثیر مثبت اینگونه برنامه ها زمانی مشخص می شود که حتی یک واژه به کار رفته در متن یک فیلم رواج می یابد و این تاثیر را همان یک کلمه می تواند تایید کند.

