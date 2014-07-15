سعید عباسیان در حاشیه برنامه تولیدی افطار صداوسیمای خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر مرور کنیم به گذشته سرمایه کشور ایران و آنتن شبکه های ایرانی استفاده می شد و دوربین های تلویزیونی بازارهای مکه و مدینه را تبلیغ می‌کردند.

وی ابراز کرد: به عنوان مثال خرمای منتسب به حضرت رسول در مکه نمایش داده می‌شد و برنامه‌های افطار که بهترین تایم و زمان نمایش تولید ایرانی بود برای اعراب در نظر گرفته می شد.

عباسیان ادامه داد: متاسفانه طلایی ترین زمانها به معرفی بازارهای کشورهای مسلمان همسایه صرف می‌کردیم اما ظرفیت و پتانسیل داخل کشور مغفول می‌ماند.

وی افزود: رسانه ملی از اصلی ترین ابزارهای اطلاع رسانی به حساب می آید و رهبر انقلاب نیز جهت‌گیری رسانه ملی را در راسنای ترویج مدیریت جهادی تعیین کرده‌اند.

رئیس کمیته برنامه ریزی و سیاستگذاری مراکز تجاری مشهد گفت: باید فرصت‌های طلایی صداوسیمای ایران مانند زمانی که مردم بیننده برنامه‌های مناسبتی هستند به معرفی بازار و صنعت ایرانی و بومی تعلق بگیرد.

وی ادامه داد: به جای تبلیغ دیگران و بازارگردی کشورهای دیگر مردم را با تولید و بازار ایرانی آشتی دهیم و توانمندی سرمایه گذاران کشورمان را رقم بزنیم.

وی تاکید کرد: مسئولان صداو سیما در نظر بگیرند یک سرمایه گذار ایرانی اگر تنها دقیقه ای از زمان یک برنامه عربی را بخواهد چقدر باید هزینه کند؟

وی افزود: صدا و سیمای خراسان رضوی نیز فعالیت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی را مد نظر قرار دارد و بدون شک می تواند در انتقال این فرهنگ و ایجاد ذهنیت در جامعه موثر باشد.

عباسیان با بیان اینکه رویکرد صدا و سیما در مجموع مناسب بوده است و توانسته مخاطب را جذب کند افزود: به نظر می رسد با شیوه های جدید این شبکه نیز فضایی برای حضور فعالان اقتصادی باز کرده است که جای تقدیر دارد.

وی افزود: چه بسا با معرفی فعالیت یک فرد کارآفرین زمینه برای کارآفرینی دیگران نیز فراهم شود و ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی در کشور تسریع شود.

عباسیان همچنین در خصوص تاثیرمعرفی کارآفرینان توسط برنامه سفره های همدلی بر ترویج فرهنگ کار در میان جوانان بیان کرد: تاثیر مثبت اینگونه برنامه ها زمانی مشخص می شود که حتی یک واژه به کار رفته در متن یک فیلم رواج می یابد و این تاثیر را همان یک کلمه می تواند تایید کند.