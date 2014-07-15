فرزین محدث درباره آخرین فعالیتهایش در حوزه نمایش به خبرنگار مهر گفت: به تازگی بازی ام در نمایش «ردپای صورتی» به کارگردانی آروند دشت آرای به پایان رسیده است و همزمان با این نمایش در کار «ناقوسها برای چین به صدا در میآیند؟» حسن وارسته نقشی را ایفا کردم.
وی ادامه داد: این روزها مشغول تمرین نمایش «سوسک میشود» به کارگردانی آزاده انصاری هستم. این نمایش قرار است در جشنواره تئاتر عروسکی روی صحنه برود. متن این تئاتر برگرفته از یکی از نوشتههای فرانتس کافکا نویسنده مشهور آلمانی است. این نمایش اواخر شهریور ماه در قالب جشنواره تئاتر عروسکی در تهران روی صحنه خواهد رفت.
بازیگر فیلم «شاعر زبالهها» یادآور شد: این نمایش مبتنی بر دیالوگ نیست و فعلا در تمرین های نمایش بیشتر روی زبان بدن تمرین میکنیم. شاید در آینده با تصمیم کارگردان این نمایشنامه دیالوگمحور شود اما در حال حاضر بیشتر روی بدن کار میکنیم.
محدث درباره بازیگرانی که او را در این نمایش همراهی میکنند، گفت: به غیر از من، سهیل ساعی، احسان زمانی و یاسر خاسب در این نمایش به عنوان بازیگر حضور دارند.
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