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۲۳ تیر ۱۳۹۳، ۱۴:۵۷

فرج الهی:

هدف ورزش آذربایجان شرقی قرار گرفتن در لیست سه استان برتر کشور است

هدف ورزش آذربایجان شرقی قرار گرفتن در لیست سه استان برتر کشور است

تبریز- خبرگزاری مهر: معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته آذربایجان شرقی در چهار سال آینده باید به نقطه ای برسد که جزو سه استان برتر کشور در زمینه ورزشی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فرج الهی ظهر دوشنبه در نخستین نشست مشترک روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها اظهار داشت: از چهار سال گذشته استعداد و قهرمان پروری در برنامه های اصلی این اداره قرار گرفته و تمامی مسئولان به دنبال اجرای این برنامه هستند.

وی ادامه داد: با اجرایی شدن این طرح که هم اکنون نیز با جدیت پیگیری می شود شاهد قرار گرفتن استان در لیست سه استان برتر کشور خواهیم بود و نقش اساسی در کسب مدال در رقابت های مختلف جهانی خواهیم داشت.

فرج الهی افزود : استعدادیابی میدانی بهترین راه حل برای شناسایی استعدادها در بین نوجوانان و جوانان و حتی خردسالان است که در استان اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه در راستای امر استعداد یابی نیازمند همکاری آموزش و پرورش هستیم، گفت: در طول سال های اخیر همکاری مناسبی برای کشف استعداد از مدارس شکل گرفته و کلاس های آموزشی مناسبی نیز برای مربیان ورزشی تشکیل شده است.

معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان از توسعه مرکز پایگاه قهرمانی و پایلوت سنجش قابلیت های آمادگی جسمانی در تبریز خبرداد و گفت: اجرای این طرح راهبردی ورزش کشور در آذربایجان شرقی با نیروهای متخصص و ظرفیت های موجود باید توسعه یابد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: این استان دارای توانمندی های مناسب در اجرای این طرح بوده و هم اکنون تمامی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای اجرای آن آماده است

کد مطلب 2331458

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