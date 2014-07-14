هدف ورزش آذربایجان شرقی قرار گرفتن در لیست سه استان برتر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فرج الهی ظهر دوشنبه در نخستین نشست مشترک روسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها اظهار داشت: از چهار سال گذشته استعداد و قهرمان پروری در برنامه های اصلی این اداره قرار گرفته و تمامی مسئولان به دنبال اجرای این برنامه هستند.

وی ادامه داد: با اجرایی شدن این طرح که هم اکنون نیز با جدیت پیگیری می شود شاهد قرار گرفتن استان در لیست سه استان برتر کشور خواهیم بود و نقش اساسی در کسب مدال در رقابت های مختلف جهانی خواهیم داشت.

فرج الهی افزود : استعدادیابی میدانی بهترین راه حل برای شناسایی استعدادها در بین نوجوانان و جوانان و حتی خردسالان است که در استان اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه در راستای امر استعداد یابی نیازمند همکاری آموزش و پرورش هستیم، گفت: در طول سال های اخیر همکاری مناسبی برای کشف استعداد از مدارس شکل گرفته و کلاس های آموزشی مناسبی نیز برای مربیان ورزشی تشکیل شده است.

معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان از توسعه مرکز پایگاه قهرمانی و پایلوت سنجش قابلیت های آمادگی جسمانی در تبریز خبرداد و گفت: اجرای این طرح راهبردی ورزش کشور در آذربایجان شرقی با نیروهای متخصص و ظرفیت های موجود باید توسعه یابد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: این استان دارای توانمندی های مناسب در اجرای این طرح بوده و هم اکنون تمامی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای اجرای آن آماده است