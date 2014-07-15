بخش فرهنگ کهگیلویه و بویراحمد ازمحرومیت رنج می برد/ توسعه فرهنگی مستلزم اعتبار و کارجهادی

به گزارش خبرنگار مهر، ماه مبارک رمضان فرصتی گرانقدر برای توجه به مسائل فرهنگی جامعه و بررسی مشکلات این بخش است در این راستا حجت الاسلام و المسلمین سید جعفر مرتضوی مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار مهر به بیان چالش های پیش روی بخش فرهنگ استان پرداخته است.

در یک نگاه اجمالی وضعیت استان به خصوص وضعیت فرهنگی آن را چگونه ارزیابی می کنید؟

همانطور که انتظار هم می رفت مردم این استان همانند سایر هموطنان دارای روحیه بالای معنوی و مستعد ارتقاء هستند و پیشینه این استان هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب درخشان است به خصوص حضور پرشور در هشت سال دفاع مقدس و شهید و جانبازانی که به انقلاب تقدیم کرده اند همه و همه نشان از بصیرت و تدین مردم استان دارد. در خصوص وضعیت فرهنگی هم با توجه به محرومیت استان در سایر بخشها به تبع آن محرومیت در بخش فرهنگی هم سرایت کرده است. البته ناگفته نماند محرومیت استان به خاطر سیاستهای ناعادلانه رژیم طاغوت است که بخاطر روحیه جنگندگی و ذلت ناپذیری مردم، رژیم سعی داشت این منطقه محروم نگاه داشته شود و بحمدالله انقلاب اسلامی توجه زیادی به این مناطق داشت و روز بروز وضعیت استان نسبت به قبل بهتر می شود.

محرومیت در بخش فرهنگی جه اثرات و تبعات منفی نسبت به سایر بخشها دارد؟

مسلما محرومیت در بخش فرهنگی اثرات و تبعات منفی زیادی دارد که سایر بخشها را هم تحت تأثیر قرار می دهد آن چیزی که محرک اجتماع و ایجاد کننده انگیزه و مؤثر بر رفتار و کردار مردم هست فرهنگ است و اگر فرهنگ تغییر کند و ناهنجاری ها از فکر و روح مردم بیرون رود، تصمیمات درست و عاقلانه ای گرفته می شود و زندگی مردم متحول می شود. مثلا رشوه و پارتی بازی معلول بی توجهی یا جهل به عقاید و احکام دینی است. اگر مردم نسبت به آثار سوء دنیوی و اخروی رشوه و پارتی بازی اطلاع پیدا کنند، این ناهنجاری کم می شود و به تبع آن پارتی بازی و رشوه خواری هم کمتر خواهد شد، به طور کلی ما در هر بخش که نگاه کنیم به نوعی مشکل فرهنگی است که باید رفع شود.

بعد از گذشت سه دهه از انقلاب همانطور که اشاره کردید محرومیت بخش فرهنگی در استان محرز است علت این امر به مدیران فرهنگی و اجرایی برمی گردد و یا مشکلات دیگری هست ؟

به سیاستهای گذشته رژیم طاغوت. نگاه تبعیضانه از عوامل محرومیت استان است. شما دقت کنید اول عمق محرومیت و نیازها را ملاحظه کنید که فاصله چه اندازه هست و اگر بخواهیم این استان را استانهای دیگر در زمان طاغوت مقایسه کنیم فاصله از آسمان تا زمین است.

دوم، کار فرهنگی زمان بر و نیازمند مقدمات و زمینه چینی های بسیار است. کار فرهنگی یک پروژه ساختمانی نیست که بتوان با تخصیص اعتبار و کوتاه مدت ساخته شود. باید یک سری ذهنیتها و افکار از بین برود و بعد افکار و ذهنیت جدیدی جایگزین گردد که زمانبر است. نه اینکه خدای نکرده بعداز انقلاب توجه کمتری به استان شده بلکه عمق محرومیتها زیاد است اما تا حدود زیادی جبران شده است.

به نظر شما مهم ترین اقدامات و برنامه های فرهنگی که نیاز است برای رفع مشکلات فرهنگی در استان اجرا شود، چیست؟

عامل اصلی مشکلات و ناهنجاری ها، جهل است که در واقع می توان گفت: ریشه اصلی اعمال غلط ، جهل است. بر اثر بی اطلاعی و ندانم کاری، انسان مرتکب جرم می شود و تا زمانی که در جامعه ای جهل باشد جرم وگناه هم هست و البته ما انتظار نداریم که جرم اصلا نباشد، اما با جرم مبارزه می کنیم و سعی می نماییم که جرم نباشد. توقع ما کاهش جرم و گسترش هنجار در جامعه است و در درجه اول وقتی متوجه می شویم که ریشه ناهنجاری ها و مشکلات فرهنگی جهل است باید در این راستا مبارزه کنیم. باید سیاستهایی مشخص کنیم و سپس با یک برنامه دقیق و منسجم این سیاستها را اجرایی نماییم. یکی از سیاستها، گسترش رفع بی سوادی و گسترش علم و فناوری است که در این خصوص باید مراکز آموزش اعم از دبستان تا دانشگاه تأسیس شود و از این طریق آموزشهای لازم به مخاطبان ارائه گردد. البته بخش زیادی از جامعه مخاطب مراکز آموزشی نیستند بلکه باید به وسیله دیگر مراکز برای این مخاطبین آموزشهایی ارائه شود. براین اساس سازمان تبلیغات و فرهنگ و ارشاد اسلامی مأمور هستند که جبران کنند و خدمات فرهنگی به سایر اقشار ارائه دهند.

در این راستا سازمان تبلیغات چه برنامه ها و سیاستهای فرهنگی تدارک دیده و تاچه حد موفق بوده است ؟

مأموریت سازمان تبلیغات نسبت به مراکز آموزشی تخصصی تر و دایرۀ فعالیت محدود است، مأموریت اصلی سازمان ترویج وگسترش فرهنگی دینی در جامعه بوده و در این راستا اقدام و اهتمام می کند. در جهت موفقیت، اقدام به رصد آسیبها و مشکلات فرهنگی کرده و در قدم دوم نسبت به رفع آسیبها و مشکلات بر اساس روشهای صحیح و مقبول و علمی برنامه ریزی نموده ایم که اقشار مختلف مردم در هر طبقه و صنفی را شامل می شود. از مهم ترین این سیاستها، برنامه تعظیم و بزرگداشت شعائر مذهبی در جامعه است که در پرتو این برنامه ها ارتباط مردم با اهل بیت برقرار می شود و به لطف این ارتباط، فطرت پاک و بکر مردم شکوفا می شود.

سازمان تبلیغات اسلامی مأمور تبیین سیرۀ نظری و عملی اهل بیت در جامعه است و بدون شک فرهنگ اسلامی غنی ترین و قوی ترین فرهنگها است و برای سعادت دنیوی و اخروی بشر برنامۀ جامع و کامل دارد و فرهنگ اسلام ناب محمدی جز در سیرۀ اهل بیت در جای دیگری یافت نمی شود و اگر بتوانیم با ارائه روشها و طرح ها و برنامه ها سیرۀ اهل بیت را نهادینه کنیم، مشکلات حل می شود و بطور کلی می توان گفت: زیر بنای برنامه های ما معرفت به اهل بیت است.

به صورت نمونه چند عنوان از برنامه های سازمان تبلیغات در استان در این خصوص را بیان کنید؟

یکی از برنامه ها گفتمان دینی در مساجد، مدارس و دانشگاه ها است و بر اساس این طرح مبلغین و علما و اساتید مجرب و برجسته برای اجرای برنامه در حول موضوعات مختلف دینی به این مراکز اعزام می شوند و برنامه سخنرانی و پرسش و پاسخ برگزار می کنند و از این طریق علاوه بر بیان تعالیم دینی به سئوالات و شبهات مختلف جوانان پاسخ داده می شود. از دیگر طرح ها ، برنامه های آموزشی ویژه اصناف و بازاریان و دیگر اقشار تأثیر گذار است که در این برنامه ها متناسب به اقشار مختلف مردم با توجه به حرفه و شغل آموزشهای دینی ارائه می شود. برنامه اعزام مبلغ در مناسبتها از جمله ماه محرم، ماه رمضان که به صورت گروهی تعداد زیادی از مبلغین حوزه های علمیه قم و اصفهان به روستاها اعزام می شوند. برنامۀ طرح اوقات فراغت در تعطیلات ویژۀ جوانان و نوجوانان، حمایت از هیئات مذهبی و تشکلهای دینی و ... از دیگر برنامه هاست.

چه مشکلات و موانعی بر سر راه فعالیتهای فرهنگی در استان وجود دارد؟

مهم ترین مشکل بحث تخصیص اعتبار و بودجه هست که باید متناسب با وضعیت فرهنگی تخصیص داده شود . البته در سالهای اخیر توجه به بخش فرهنگی و تخصیص اعتبار لازم نسبت به قبل بهتر شده است و باید هم اینگونه باشد چرا که هویت نظام ما دینی و فرهنگی است و مأموریت ما هم تقویت مبانی دینی و اشاعۀ اسلام ناب محمدی است و از طرف دیگر دشمنان با تمام قوا به میدان آمده اند تا فرهنگ اسلامی را کم رنگ کنند و بر اثر اقدامات ضد فرهنگی لطمات زیادی وارد شده است. اگر به فرمایشات مقام معظم رهبری عنایت کنیم معظم له تأکید زیادی به ترمیم بخش فرهنگی دارند و امسال هم که بنام فرهنگ نامگذاری شده و لازم است در این خصوص اقدام کنیم که موفقیت مستلزم تخصیص اعتبار کافی بعلاوه اهتمام و کار شبانه روزی دست اندرکاران فرهنگی است.

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گفتگو از سید جواد رامی