اولین نمایشگاه قرآن و محصولات قرآنی شهرستان قدس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز اولین نمایشگاه قرآن، کتب مذهبی و محصولات فرهنگی قدس با حضور ائمه جمعه، معاون توسعه مدیرکل فرهنگ ارشاد و اسلامی استان تهران، معاون فرماندار، رئیس تبلیغات اسلامی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمانده سپاه، اعضای شورای شهرو جمعی از مسئولان این شهرستان افتتاح شد.

حجت الاسلام ابوالقاسم میراحمدی در این مراسم برپایی مایشگاه های قرآن را در ارتقای فرهنگ دینی مردم موثر دانست و اظهار داشت: اینگونه نمایشگاه ها جاذبه های معنوی و بار مذهبی فرهنگی بسیاری برای بازدیکنندگان دارند، یکی از بخشهای مورد توجه در نمایشگاه قدس نیز حضور فعال و پویای موسسات قرآنی است که در زمینه حفظ، قرائت و آموزش قرآن فعالیت می کنند.

نماینده ولی فقیه در قدس برپایی چنین نمایشگاههای را از ضروریات حوزه فرهنگ برشمرد و گفت: به عنوان اولین نمایشگاه قرآنی در قدس آغاز خوبی است اما با توجه به جمعیت زیاد و جوان قدس، باید تلاش بیشتری صورت گیرد چراکه این دست فعالیت ها بازدهی مطلوب و مناسبی در میان شهروندان به ویزهظ نسل جوان خواهد داشت.

فعالیت غرفه عفاف و حجاب در نمایشگاه قرآن قدس

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قدس نیز در ادامه مراسم با اشاره به برپایی نمایشگاه قرآن قدس برای اولین بار گفت: این نمایشگاه با 12 غرفه که به ارائه قرآن، محصولات فرهنگی و مذهبی می پردازد از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قدس با همکاری اداره تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و ستاد سیاستگذاری نماز جمعه شهرستان قدس برپا شده است.

رضا کرم آبیان ادامه داد: کتابهای دینی و احکام در سنین مختلف، نرم افزارها و قصص قرآن، نمایش پایان نامه های قرآنی حوزه علمیه خواهران و آشنایی با هنر خوشنویسی و کتابت قرآن در این غرفه ها در معرض دید علاقمندان و بازدید کنندگان قرار دارد.

این مسئول از عرضه محصولات عفاف و حجاب در این نمایشگاه خبر داد و تصریح کرد: از سوی بسیج جامعه زنان سپاه ناحیه قدس نیز غرفه ای با عرضه انواع پوشش های مناسب برپا شده و سعی دارد بازدید کنندگان به ویزه بانوان را با حجاب برتر آشنا سازد.

سپس رئیس تبلیغات اسلامی قدس طی سخنانی عنوان کرد: با توجه به تقارن نمایشگاه قرآن با ماه مبارک رمضان عمده فعالیت ها در راستای قرآن است، ضمن اینکه محافل انس با قرآن و سخنرانی هایی پیرامون قرآن، اهدای جوایز به حافظان و قاریان قرآن نیز در طول برگزاری نمایشگاه انجام می شود.

آموزش قرآنی و پاسخ به شبهات دینی در نمایشگاه قرآن قدس

حجت الاسلام صدقعلی جلیل زاده افزود: در این محل علاوه بر عرضه و نمایش محصولات فرهنگی و قرآنی، برنامه هایی شامل گفتمان های دینی، جلسات پرسش و پاسخ قرآنی و تجلیل از پیشکسوتان دینی و حافظان و قاریان قرآن نیز برگزار می شود، همچنین قرآن کریم با تخفیف های ویژه نیز در غرفه مربوطه عرضه خواهد شد.

وی از برپایی غرفه مشاوره و پاسخ به شبهات دینی بازدید کنندگان خبر داد و افزود: ارائه خدمات مشاوره ایی و پاسخ به سوالات شرعی توسط دو تن از روحانیون اداره تبلیغات اسلامی هر روز در طی ساعات برپایی نمایشگاه انجام می شود همچنین با آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن، افراد از نظر قرائت قرآن سطح بندی شده و گواهینامه معتبر نیز از سوی موسسات قرآنی نیز در روزهای فعالیت نمایشگاه تقدیم می شود.

اولین نمایشگاه قرآن و کتب مذهبی و محصولات فرهنگی قدس 23 تیر ماه در محل مجتمع فرهنگی هنری باقرالعلوم(ع) جنب پارک شهید مدنی افتتاح شد، این نمایشگاه به مدت ده روز از ساعت 18 الی 23 با موضوعات متنوع آماده پذیرایی از علاقمندان به علوم و محصولات قرآنی است.