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۲۳ تیر ۱۳۹۳، ۲۰:۴۱

نظر وزیر بهداشت درباره حق فنی داروخانه ها

نظر وزیر بهداشت درباره حق فنی داروخانه ها

وزیر بهداشت با اشاره به مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال افزایش 15 درصدی حق فنی داروخانه ها در سال جاری، گفت: همه ما موظف به اجرای قانون هستیم و به مصوبه دیوان عدالت اداری تمکین می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی گفت: امیدواریم با دیوان عدالت اداری در زمینه حق فنی داروخانه ها به توافق برسیم و از مسیرهای قانونی دیگر بتوانیم مشکل تعرفه حق فنی داروخانه ها را برطرف کنیم.

وی با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری مصوبه هیئت وزیران در مورد افزایش نرخ حق فنی را که در سال جاری ابلاغ شده بود، ابطال کرد، توضیح داد: امیدوار بودیم که در این زمینه هماهنگی هایی با وزارت بهداشت صورت گیرد با این حال از طریق کارشناسان به دنبال بررسی این مصوبه هستیم.

وزیر بهداشت تصریح کرد: امیدواریم با دیوان عدالت اداری به توافق برسیم و از مسیرهای قانونی دیگر بتوانیم مشکل تعرفه حق فنی داروخانه ها را برطرف کنیم.

کد مطلب 2331517

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