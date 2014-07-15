سیروس همتی بازیگر، نویسنده و کارگردان تئاتر درباره فعالیت‌های اخیرش به خبرنگار مهر گفت: مجموعه کتاب «الهه» به تازگی توسط نشر نیستان منتشر شده است. این کتاب در راستای چاپ مجموعه کتابی با عنوان «در همین نزدیکی» صورت گرفت که سال 84 وارد بازار کتاب شد که این کتاب شامل سه نمایشنامه «محال هم ممکن است»، «هفت هشتم » و «در همین نزدیکی» می‌شد.

وی ادامه داد: این کتاب در آستانه چاپ دوم قرار داشت که مدیر نشر نیستان از من خواست اگر نمایشنامه دیگری دارم به این مجموعه اضافه کنم که من نیز چهار نمایشنامه «یک شاخه گل سرخ»، «فولاد هرگز زنگ نمی زند»، «الهه» و «روایتی از حکایت ناتمام» را ارائه دادم که در نهایت در قالب مجموعه کتابی با عنوان «الهه» منتشر شده است.

وی درباره اجرای آثار نمایشی اش گفت: متاسفانه هنوز وضعیت اجرای نمایش «کلارینت» که آن را مدتی است به تئاتر شهر ارائه داده ام، مشخص نشده است. ترجیح می‌دهم ابتدا دو نمایش «فولاد هرگز زنگ نمی زند» و «الهه» را که در جشنواره سی ویکم تئاتر فجر در دو بخش مختلف اجرا شده بودند به صحنه ببرم چون 2 سال است که وضعیت اجرای این دو نمایش نامشخص است.

این بازیگر و کارگردان افزود: قرار بود یکی از این نمایش‌ها را در نیمه دوم سال به صحنه ببرم اما با رکبی که از مدیر مرکز هنرهای نمایشی خوردم، ترجیح می دهم فعلا به کارگردانی تئاتر فکر نکنم چون حسین طاهری در حالی به من وقت ملاقات نداد که خودش از من خواسته بود به دفترش بروم. فکر می کنم اولین چیزی که یک مدیر فرهنگی باید داشته باشد صداقت است که متاسفانه من شاهدش نبودم.

همتی با گلایه از شرایط نامساعد تئاتر در ایران متذکر شد: شاید دولت تدبیر و امید برای حوزه های دیگر هنری مثل سینما، موسیقی و تجسمی مفید بوده است اما متاسفانه اتفاقی برای تئاتر در طول این مدت رخ نداده و مشکلاتی که در اواخر دولت پیشین برای تئاتر پیش آمد در دولت جدید به بالاترین حد خودش رسیده و کلا تئاتر فراموش شده است.

بازیگر سریال «خوب ، بد، زشت» بیان کرد: در دوره‌های گذشته قراردادی به نام تیپ در تئاتر وجود داشت که مدتهاست به دست فراموشی سپرده شده است. پیش از این ما در تئاتر شانیت، اعتبار و احترام داشتیم اما الان خبری از آنها نیست. حتی در دولتهای گذشته عنوانی با نام کمک هزینه وجود داشت که به برخی گروه هایی که قرارداد گیشه داشتند، پرداخت می شد اما این روزها همه هزینه های یک نمایش بر عهده خود گروه نمایش است.

این کارگردان تئاتر متذکر شد: متاسفانه شرایط به گونه ای رقم خورده که گروه های هنری جایگاه و اعتبارشان را فراموش کرده و مجبور شده اند سر تعظیم جلو حامیان مالی فرود بیاورند و با زبان بی زبانی التماس و خواهش کنند که کسی هزینه های کارشان را متقبل شود. سوال من از اهالی تئاتر این است که تا کی باید دست روی دست بگذاریم. یک سال از دوره چهارساله دولت گذشته و یک چهارم مشکلات تئاتر هم بر طرف نشده است. باید کسی پاسخگو باشد که 14 میلیارد بودجه تئاتر صرف چه می شود؟

کارگردان نمایش «مرز» در پایان صحبتهایش تصریح کرد: متاسفانه تعدادی از مشاوران مدیر مرکز هنرهای نمایشی تخصص و دانش کافی درباره مشکلات تئاتر ندارند و این بی تدبیری ها مشکلات تئاتر ما را چند برابر کرده است. سال گذشته من نمایش«مرز» را در تئاتر شهر به صحنه بردم اما یک سال است که هنوز قسط آخر کمک هزینه ام را دریافت نکرده ام. این اتفاقها باعث می شود که چرخه تئاتر ما در جهت غیر فرهنگی بچرخد. در دولت تدبیر بی تدبیری تا کجا باید ادامه داشته باشد.

کتاب «الهه» مجموعه ای از هفت نمایشنامه با بن مایه مذهبی است که از سوی انتشارات نیستان روانه بازار نشر شده، این کتاب در 220 صفحه با قیمت 13هزار تومان منتشر شده است.