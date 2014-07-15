به گزارش خبرنگار مهر، مبلغ بن نقدی مشمولان قانون کار از ابتدای سال جاری طبق مصوبه شورای عالی کار از 50 به 80 هزارتومان افزایش یافت که باید کارفرمایان آن را به صورت نقدی و در پایان هر ماه به همراه حقوق و مزایای دیگر به حساب کارگران واریز کنند.

از سویی، از ابتدای سال جاری سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ای را به واحدهای تابعه خود در استان های کشور ابلاغ کرده بود که طی آن کارگران و کارفرمایان باید بابت 80 هزارتومان بن نقدی کارگران، بیمه می پرداختند و این کار تاکنون نیز انجام شده است اما تا پایان سال گذشته که مبلغ بن نقدی کارگران 50 هزارتومان بوده است، چنین مسئله ای وجود نداشته است.

طبق ابلاغیه تامین اجتماعی مبلغ حق بیمه کارگران برای حق بن 5 هزار و 600 تومان و سهم کارفرمایان نیز 18 هزار و 400 تومان بوده است. این مسئله باعث واکنش کارفرمایان و نامه نگاری با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شده بود.

درخواست نعمت زاده از ربیعی

گفته می شود، پیش از آن وزیر صنعت، معدن و تجارت از وزیر کار خواسته بود تا این ابلاغیه تامین اجتماعی برای حمایت از کارفرمایان که عنوان کرده بودند توان پرداخت 18 هزار و 600 تومان به ازاء هر کارگر را ندارند، را لغو کند.

از اینرو، بنا به درخواست وزیر کار نشست فوری شورای عالی کار برگزار و با وجود مخالفت های نمایندگان کارگران (بنا به اظهارات خودشان)، شورای عالی کار مصوبه جدید لغو دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران را صادر کرد.

هرچند پرداخت حق بیمه 5 هزار و 600 تومانی به ازاء دریافت حق بن 80 هزارتومانی برای کارگرانی که کمتر از 28 سال سابقه پرداخت بیمه دارند، عملا بی فایده است و در این بخش تنها کارگران با سابقه 28 سال پرداخت حق بیمه به بالا و در آستانه بازنشستگی متضرر شده اند، اما نمایندگان کارگران تاکید دارند این موضوع می توانست جنبه های نظارتی پرداخت حق بن کارگران را در کارگاه های کوچک تقویت کند.

در هر صورت، با وجود اینکه اقدام تامین اجتماعی در دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران تنها برای گروه اندکی از کارگران می توانست مفید باشد و مابقی تنها هزینه اضافه ای را می پرداختند، اما در بخش نظارتی می توانست برای همه کارگران موثر واقع شود؛ چرا که کارفرمایان باید برای تمام نیروهای خود لیست بیمه حق بن ارائه می کردند که خود ضامنی بود تا آنها بن 80 هزارتومانی کارگران خود را بپردازند.

انتقاد نمایندگان کارگری از امضا کنندگان مصوبه

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با انتقاد از عملکرد نمایندگان کارگری حاضر در نشست شورای عالی کار گفت: حداقل انتظار جامعه کارگری از نمایندگان این بود که اگر مصوبه جدید شورای عالی کار را می پذیرند، دستکم به عنوان مخالف امضا می کردند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: ما به عنوان نمایندگان کارگران دارای یک وظیفه قانونی در قبال کارگران هستیم که موظفیم آن را مورد توجه قرار دهیم. من به عملکرد نمایندگان کارگری که بدون هیچگونه قید و شرطی مصوبه را امضا کردند، انتقاد دارم.

علی بیگی با طرح این سوال که مگر فقط بن 80 هزاتومانی کارگران مانع تولید است؟ خاطرنشان کرد: بخشنامه ای را تامین اجتماعی در ابتدای سال ارائه کرده بود و اگر قرار بود تغییری در آن داده شود باید در خود تامین اجتماعی مطرح می کردند و به هیچ وجه جای طرح آن در شورای عالی کار نبود.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: پرداخت بن نقدی به کارگران قید و شرطی ندارد و کارگران به محض ورود به بازار کار از حق بن بهره مند می شوند. حال گفته می شود تامین اجتماعی درخواست داده بود.

به گزارش مهر، مسئولان تامین اجتماعی این موضوع را که بنا به درخواست آنها در شورای عالی کار تشکیل جلسه شده است را رد کرده اند. در این رابطه، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: شورای عالی کار به دستور سازمان تشکیل جلسه نمی‌دهد، زیرا ما با شورا ارتباط ارگانیکی نداریم.

در حال حاضر، برخی گروه های کارگری نسبت به عملکرد نمایندگان کارگران در شورای عالی کار درباره امضای عجیب مصوبه لغو دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران، اعتراض کرده اند. البته این شورا می تواند طبق استفاده از مزیت رای حداکثری، حتی بدون نظر کارگران نیز مصوبه بدهد.

واکنش وزیر کار به ابلاغیه بیمه ای

محمدرضا بقائیان نیز در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه ابلاغیه دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران در شورای عالی کار به تصویب نرسیده بود که توسط این شورا نیز لغو شود گفت: در نشست پایان سال گذشته شورای عالی کار، ما فقط مبلغ بن نقدی را از 50 به 80 هزارتومان افزایش دادیم.

عضو شورای عالی کار اظهارداشت: قرار نبود چنین موضوعی در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد، اما وزیر کار آن را مطرح کرد و در نهایت به تصویب رسید. البته من عنوان کردم این موضوع می تواند به عنوان یک فاکتور نظارتی عمل کند و باعث تضمین پرداخت حق بن به کارگران می شود که مورد مخالفت کارفرمایان قرار گرفت.

بقائیان ادامه داد: وزیر کار عنوان کرد 80 هزارتومان مبلغی نیست که از آن حق بیمه دریافت شود. وی همچنین عنوان کرد این موضوع به ضرر کارگران و کارفرمایان است و یک بی تدبیری بود که از سوی تامین اجتماعی انجام گرفته است.

وی افزود: در هر صورت دریافت حق بیمه از بن نقدی کارگران می توانست برای کسانی که در 2 سال پایان خدمت خود و در آستانه بازنشستگی بودند، مفید باشد و باعث افزایش حقوق بازنشستگی آنها می شد.