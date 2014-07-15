۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۹:۱۳

دعای روز هفدهم ماه رمضان؛

انگیزه ­و نیت عمل ارزش ­آفرین است نه منافع آن/ ویژگیهای عمل صالح

خبرگزاری مهر ـ گروه دین و اندیشه: در دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان می خوانیم: اللهمّ اهْدِنی فیهِ لِصالِحِ الأعْمالِ واقْـضِ لی فیهِ الحَوائِجَ والآمالِ یا من لا یَحْتاجُ الى التّفْسیر والسؤالِ یا عالِماً بما فی صُدورِ العالَمین صَلّ على محمّدٍ وآلهِ الطّاهِرین.

خدایا راهنمائیم كن در آن به كارهاى شایسته و اعمال نیك و برآور برایم حاجت‌ها و آرزوهایم اى كه نیازى به سویت تفسیر و سؤال ندارد اى دانا به آنچه در سینه‌هاى جهانیان است درود فرست بر محمد و آل او پاكیزگان.

شرح دعا

انسان، صاحب ­اختیار است می­ تواند رفتار خوب داشته باشد و «صالح» شود یا به عکس طالح باشد و جز «شر» از او صادر نشود. در این دعا از خدای خود می­ خواهیم راهنمای ما برای رسیدن به اعمال شایسته باشد راه­یابی به عرصه «اعمال صالح» توفیق بزرگی است. صالحات، همان کارهای خوب و شایسته است اعمالی که فرد و اجتماع را برای رسیدن به سعادت ـ که حد اعلا و هدف اصلی آدمی در زندگی است ـ آماده و نزدیک کند.

اعمال صالح نشان­ها و ویژگی­های خاص دارد: از ایمان جدا نیست (یعنی فقط مؤمن عمل صالح می­­­ تواند انجام دهد)، از روی شعور و ادراک است، به قصد قرب الهی انجام می­ گیرد (یعنی خالصانه است)، لغو و بیهوده نیست و نتیجه­ بخش است، به موقع و شایسته است و در خدمت اجتماع است و دور از خودمحوری و خودخواهی.

آنچه در عمل اسلامی، ارزش ­آفرین است، زمینه های عمل، انگیزه ­ها و نیت آن است نه منافع آن. آن­چه امروزه رفتار برخی انسان­ها را از عمل صالح دور می ­کند بی ­توجهی به همین نکته ارزشمند است. از خدا می­ خواهیم ضمیر ما را آگاه و پاک قرار دهد و نیت­های ما را با عمل خداپسندانه، در خدمت به خلق و در راستای رضا و قرب خویش همراه کند.

