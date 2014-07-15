انگیزه ­و نیت عمل ارزش ­آفرین است نه منافع آن/ ویژگیهای عمل صالح

خدایا راهنمائیم كن در آن به كارهاى شایسته و اعمال نیك و برآور برایم حاجت‌ها و آرزوهایم اى كه نیازى به سویت تفسیر و سؤال ندارد اى دانا به آنچه در سینه‌هاى جهانیان است درود فرست بر محمد و آل او پاكیزگان.

شرح دعا



انسان، صاحب ­اختیار است می­ تواند رفتار خوب داشته باشد و «صالح» شود یا به عکس طالح باشد و جز «شر» از او صادر نشود. در این دعا از خدای خود می­ خواهیم راهنمای ما برای رسیدن به اعمال شایسته باشد راه­یابی به عرصه «اعمال صالح» توفیق بزرگی است. صالحات، همان کارهای خوب و شایسته است اعمالی که فرد و اجتماع را برای رسیدن به سعادت ـ که حد اعلا و هدف اصلی آدمی در زندگی است ـ آماده و نزدیک کند.



اعمال صالح نشان­ها و ویژگی­های خاص دارد: از ایمان جدا نیست (یعنی فقط مؤمن عمل صالح می­­­ تواند انجام دهد)، از روی شعور و ادراک است، به قصد قرب الهی انجام می­ گیرد (یعنی خالصانه است)، لغو و بیهوده نیست و نتیجه­ بخش است، به موقع و شایسته است و در خدمت اجتماع است و دور از خودمحوری و خودخواهی.



آنچه در عمل اسلامی، ارزش ­آفرین است، زمینه های عمل، انگیزه ­ها و نیت آن است نه منافع آن. آن­چه امروزه رفتار برخی انسان­ها را از عمل صالح دور می ­کند بی ­توجهی به همین نکته ارزشمند است. از خدا می­ خواهیم ضمیر ما را آگاه و پاک قرار دهد و نیت­های ما را با عمل خداپسندانه، در خدمت به خلق و در راستای رضا و قرب خویش همراه کند.