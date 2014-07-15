آرمان طاهری -مدیر گروه درد دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ما موفق به کار گذاشتن دستگاهی در بدن بیماری شدیم تا دردهای مقاوم به درمان وی را از طریق این دستگاه کمتر کنیم.

وی اظهار داشت: این دستگاه بر اساس امواج الکتریکی عمل و می تواند دردهای شدید را کنترل کند.

وی با بیان اینکه بکار بردن این روش در نهایت منجر به کاهش دردهای مقاوم به درمان، در بدن بیمار می شود، گفت: در هفته گذشته این دستگاه در بدن یک خانم 27 ساله که حدود 10 سال، دچار دردهای مزمن بود، کار گذاشته شد تا از این طریق سردردهای مزمن وی کاهش پیدا کند.

طاهری ساختار فیزیکی دستگاه کنترل کننده درد را توضیح داد و گفت: دستگاه کنترل درد از دو سیم کوچک تشکیل شده که در نواحی درد های مقاوم به درمان به کار برده می شود و با عبور دادن از زیر پوست تا نواحی زیر شکم با تولید امواج الکتریکی و از طریق ژنراتوری به تولید برق می پردازد که این عملیات دردهای فرد بیمار را کاهش می دهد.

وی با بیان اینکه دستگاههای کنترل کننده درد، تکنولوژی نوینی در عصر حاضر هستند، تاکید کرد: دستگاه کنترل درد در کنار اعصاب مرکزی و اتصال مغز به نخاع، با یک جراحی کوچک در بدن بیمار کار گذاشته می شود که بعد از آن دستگاه امواجی را به بدن بیمار می فرستد که عصب از انتقال درد به مغز و احساس درد توسط بیمار خودداری می کند.

مدیر گروه درد دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه دستگاه کنترل درد می تواند درد هر جایی از بدن را کنترل کند، عنوان کرد: استفاده از این دستگاه در بدن افرادی که دردهای مقاوم به درمان دارند، موثر است و می توان در بدن جانبازانی که در هشت سال دفاع مقدس جانفشانی کرده اند نیز به کار برده شود.

طاهری با تاکید بر اینکه دستگاه به صورت اتوماتیک و مادام العمر است و مستهلک نمی شود، گفت: این دستگاه ریموتی دارد که می توان به هنگام افزایش درد، ولتاژ دستگاه را کم و یا زیاد کرد.

به گزارش مهر، این روش جراحی با همکاری دکتر مهبد لاجوردی متخصص بیهوشی و فلوشیب متخصص درد در ایران صورت گرفته است.