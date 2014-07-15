ورزش شهروندی قربانی تیمداری 200 میلیون ریالی/ شهرداری تبریز از ورزش همگانی غافل مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، در تبریز، سازمان ورزش شهرداری این شهر چند سالی است که در رشته هایی از جمله فوتبال و فوتسال در سطح قهرمانی و به اصطلاح حرفه ای تیمداری می کند و تا حدودی از اصل وظیفه اصلی خود دور مانده است. سازمان ورزش شهرداری تبریز اگرچه گوشه چشمی به ورزش همگانی دارد، اما این میزان توجه در قیاس با دیگر شهرها چندان مطلوب و مقبول نیست. اگر هم اولویت سازمان ورزش شهرداری تبریز تیمداری و توجه به ورزش قهرمانی است، باید بودجه ای کافی برای تیم ها در نظر گرفته شده و در مسابقات آبروداری شود.

گزارشی طویل در ازای 20 میلیون برای هر تیم

تیمداری سازمان ورزش شهرداری تبریز در اغلب رشته های ورزشی که از مرز 20 رشته هم گذشته است به غیر از فوتبال و فوتسال، معمولا به شکلی مشابه با تیمداری در ورزش هایی همچون بسکتبال بانوان است و اغلب تیم های تحت پوشش شهرداری با پولی بسیار کم، حتی در لیگ های برتر هم حضور پیدا می کنند اما در عوض چنین مبالغ اندکی، عملکردی چند صفحه ای و طویل در گزارش های مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز دیده می شود که البته به غیر از چند رشته، توفیق چندانی هم از لحاظ کسب مدال و مقام و دعوت به تیم ملی دیده نمی شود.

چنانچه موفقیتی مثلا در دو ومیدانی یا یکی، دو رشته دیگر نیز حاصل می شود، به لطف حمایت های اداره کل ورزش و جوانان استان، هیئت های ورزشی همراه با شایستگی های خود ورزشکاران و مربیان بوده است.

مشکل مالی برای بسکتبال بانوان

به عنوان مثال، تیم بسکتبال بانوان شهرداری تبریز در شرایطی از حدود 20 روز دیگر در مسابقات لیگ دسته یک باشگاه های کشور به میدان می رود که بر اساس تصمیم عجیب مسئولان سازمان ورزش شهرداری تبریز، این تیم با همان بودجه بسیار اندک فصل گذشته در رقابت ها حضور خواهد یافت.

نامشخص بودن وضعیت تیم شهرداری تبریز جهت حضور یا عدم حضور در رقابت های لیگ دسته اول بسکتبال بانوان باشگاه های کشور تا همین چند روز قبل، دغدغه اصلی بسکتبال استان طی چند هفته اخیر بود اما اکنون و به دنبال قطعی شدن حضور شهرداری در این مسابقات، دغدغه ای دیگر به سراغ بانوان بسکتبالیست تبریز آمده است.

یک فصل بازی رایگان!

تیم شهرداری فصل گذشته با بودجه ای بسیار ناچیز و با رقمی معادل 200 میلیون ریالی در رقابت ها حضور یافته بود که این رقم فقط صرف هزینه های ایاب و ذهاب تیم شد تا بازیکنان و کادر فنی این تیم یک فصل را به صورت کاملا رایگان برای سازمان ورزش شهرداری تبریز کار کنند.

اختصاص مبلغ 200 میلیون ریال برای تیم بسکتبال بانوان شهرداری تبریز برای حضور در یک فصل از لیگ دسته اول بانوان باشگاه های کشور البته در حالی بود که معادل چنین رقمی از سوی سازمان ورزش شهرداری تبریز، سال گذشته به اغلب هیئت های ورزشی تخصیص داده می شد و هیئت بسکتبال استان نیز به واقع هزینه تیمداری شهرداری تبریز در لیگ دسته اول بسکتبال بانوان کشور را از محل همین منبع تامین می کرد.

بی رغبتی برای پوشیدن پیراهن شهرداری تبریز

وضعیت مالی وخیم تیم بسکتبال بانوان شهرداری تبریز موضوعی است که احتمال دارد حتی برخی بازیکنان فصل گذشته قید حضور در این تیم را بزنند و شهرداری با تیمی ضعیف تر نسبت به فصل گذشته در مسابقات حاضر شود که این اتفاق قطعا به ضرر ورزش استان و البته سازمان ورزش شهرداری تبریز خواهد بود؛ چراکه این تیم فصل گذشته با هدایت فنی افسانه ذاتی مربی بومی و با بهره مندی از شایستگی های بازیکنان بومی توانست به رغم مواجهه با مشکلات مالی، نتایج بسیار درخشانی رقم زده و تا آستانه صعود به سوپرلیگ باشگاه های کشور پیش برود.

اما نکته قابل توجه اینکه علاوه بر بی میلی سازمان ورزش شهرداری تبریز در ارتباط با سرمایه گذاری کافی در تیم بسکتبال بانوان جهت حضور در لیگ دسته اول، اکنون بازیکنان تیم شهرداری تبریز و حتی خانواده های آنها برای رایگان بازی کردن برای این تیم در مسابقات لیگ رغبتی ندارند. اغلب بازیکنان تیم بسکتبال بانوان شهرداری تبریز بر این نکته اتفاق نظر دارند که با بودجه ای 20 میلیون تومانی، آن هم با افزایش هزینه های رفت و آمد به دیگر شهرها نسبت به سال گذشته و همچنین لحاظ کردن مبلغ حق شرکت در مسابقات و بدون دریافت دستمزد نمی توان در این رقابت ها حضور پیدا کرد.

بودجه ای برابر با هزینه ایاب و ذهاب

با این اوصاف و با توجه به اینکه حداقل هزینه حضور یک تیم در لیگ دسته اول بسکتبال بانوان باشگاه های کشور رقمی حدود 600 میلیون ریال است، این تیم شایسته بسکتبال بانوان استان قطعا نخواهد توانست با فراغت بال به دنبال کسب نتیجه درخشان باشد و در این میان باید اداره کل ورزش و جوانان استان و البته سازمان ورزش شهرداری تبریز تمهیدات لازم را اندیشیده و از این تیم بومی استان حمایت های لازم را داشته باشند.

تخصیص چنین بودجه ناچیزی برای یک تیم دسته اولی در بسکتبال بانوان که حتی شاید کفاف هزینه های جانبی این تیم اعم از مسافرت به دیگر شهرها برای انجام مسابقات لیگ را ندهد، در شرایطی است که مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تبریز در ارائه عملکرد سالانه این سازمان، درخشش و حضور تیم بسکتبال بانوان در جمع شش تیم برتر لیگ را در ردیف موفقیت های ورزش شهرداری قلمداد کرده و به نوعی با 200 میلیون ریال (رقم معمول تخصیص یافته به اغلب هیئت های ورزشی به عنوان کمک مالی)، موفقیتی چند صد میلیونی به نام خود و سازمان ورزش شهرداری تبریز ثبت کرده است.

تیمداری به شرط تامین هزینه ها

با این شرایط به نظر می رسد چنانچه اختصاص مبالغی صرفا برای هزینه مسابقات تیم های مختلف شهرداری، صرف زیرساخت ها و ایجاد امکانات برای ورزش همگانی و ترویج زندگی سالم و ارائه خدمات ورزشی و تفریحی به شهروندان شود، به پدید آمدن نتایجی بسیار مطلوب تر برای ورزش و سلامت جامعه شهری ختم خواهد شد و شکی نیست که مسئولان ورزش استان و همچنین شهردار و اعضای شورای شهر که تقریبا همگی ورزش را می فهمند نیز، به چنین موضوعی اعتقاد دارند.

در یک کلام اگر شهرداری تبریز قصد تیمداری در رشته های مختلف ورزشی آن هم در سطح حرفه ای را دارد، باید حداقل هزینه های معمول برای این تیم ها را تامین کند و نباید بخش عظیمی از پول های موجود در صندوق بودجه سازمان ورزش شهرداری فقط به فوتبال یا فوتسال صرف شود و ورزشکاران دیگر رشته ها پولی برای خوردن آب نداشته باشند.

غفلت از وظیفه اصلی

این در حالیست که نگاه شهرداری ها در کل کشور به ورزش، از بُعد همگانی کردن و ترویج ورزش و زندگی سالم در بین شهروندان است اما سازمان ورزش شهرداری تبریز از اصل وظیفه خود تا حدود زیادی غافل مانده و برگزاری چند همایش ساده، آن هم با برنامه ریزی و پیشنهاد هیئت های ورزشی به اضافه نصب چند دستگاه ورزش همگانی و برخی اقدامات پیش پا افتاده، مجموع کارهای سازمان ورزش شهرداری در ورزش همگانی بوده که قابل قیاس با اقدامات بسیار خوب شهرداری های دیگر شهرها نیست. افزایش میزان برگزاری مسابقات ورزشی محلات در رشته‌های مختلف ورزشی آقایان و بانوان، افزایش تعداد همایش ‌های عمومی ورزشی و افزودن بر امکانات و ایستگاه‌های تندرستی پارکی، گوشه ای از مواردی است که شهرداری تبریز در زمینه ورزش باید به آن توجه بیشتری داشته باشد و ورزش قهرمانی نباید موجب کم توجهی به ورزش همگانی شود.

افزایش مشارکت مردم در ورزش شهروندی، بهبود کمیت و کیفیت آمادگی جسمانی شهروندان، افزایش امید به زندگی، توسعه ظرفیت فضاهای ورزشی شهروندی و بستر سازی برای شناسایی و معرفی استعدادهای ورزشی از جمله مواردی است که از سوی سازمان ورزش شهرداری تبریز قربانی ورزش شبه قهرمانی شده است.

از طرفی میزان درآمدهای سازمان ورزش شهرداری تبریز در طول سال چندان هم کم نیست اما این درآمد حاصل از اجاره اماکن ورزشی و غیر ورزشی به عموم مردم و علاقه مندان به ورزش، تنها صرف ورزش قهرمانی و بخصوص فوتبال و فوتسال می شود که این امر را می توان نوعی ظلم به ورزش شهروندی و همگانی و دیگر رشته های ورزشی قلمداد کرد.