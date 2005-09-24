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۲ مهر ۱۳۸۴، ۱۵:۲۸

برگزاري طرح آموزشي " خانواده سالم" در مشهد

طرح آموزش " خانواده سالم " با هدف آموزش زوجهاي جوان در مشهد برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، اين طرح كه به همت سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري مشهد برگزار مي شود ، زوجهاي جوان آموزشهاي مقدماتي شروع زندگي را فرا مي گيرند .

 

اين طرح آموزشي شامل 8 جلسه آموزشي و يك اردوي پاياني مي باشد و كلاس هاي آموزشي شامل :مهارتهاي ارتباطي ،كلامي و رفتاري ،زوجين ،آسيب شناسي خانواده ،بهداشت رواني خانواده ،آرامش و معنويت در خانواده و حقوق و وظايف متقابل زن و مرد مي باشد .

 

اين گزارش مي افزايد : اين جلسات با حضور اساتيدي همچون دكتر افروز ،ايماني ،حبشي ،خسروي ،احمدي ،مرويان و نظافت در محل فرهنگسراي غدير مشهد برگزار مي شود .

 

شايان ذكر است ، اين دوره آموزشي از هفتم ماه جاري برگزار مي شود و مجري طرح اين دوره موسسه خدمات مشاوره اي ، جوانان و پژوهشهاي اجتماعي آستان قدس رضوي است .

کد مطلب 233170

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