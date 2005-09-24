برگزاري طرح آموزشي " خانواده سالم" در مشهد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، اين طرح كه به همت سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري مشهد برگزار مي شود ، زوجهاي جوان آموزشهاي مقدماتي شروع زندگي را فرا مي گيرند .

اين طرح آموزشي شامل 8 جلسه آموزشي و يك اردوي پاياني مي باشد و كلاس هاي آموزشي شامل :مهارتهاي ارتباطي ،كلامي و رفتاري ،زوجين ،آسيب شناسي خانواده ،بهداشت رواني خانواده ،آرامش و معنويت در خانواده و حقوق و وظايف متقابل زن و مرد مي باشد .

اين گزارش مي افزايد : اين جلسات با حضور اساتيدي همچون دكتر افروز ،ايماني ،حبشي ،خسروي ،احمدي ،مرويان و نظافت در محل فرهنگسراي غدير مشهد برگزار مي شود .