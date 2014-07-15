به گزارش خبرگزاری مهر، انگلیسی ها ساخت پایگاه فضایی تجاری را آغاز کرده اند که ساخت آن تا سال 2018 میلادی به پایان خواهد رسید. "ریچارد برانسون"، سرمایه گذار بریتانیایی و موسس شرکت های "ویرجین" به عنوان کارآفرین در پروژه ساخت پایگاه فضایی تجاری انگلیس سهیم شده است.

بریتانیا به دنبال ساخت پایگاه فضایی تجاری است تا با استفاده از این پایگاه بتواند علاوه بر اینکه به ماموریت های فضایی سرنشین دار می پردازد به پایگاه فضایی مسافربری و گردشگری نیز مبدل شود.



نقاط مختلفی برای ساخت پایگاه فضایی تجاری انگلیس پیشنهاد شده اند، مناطقی مانند: شمال اسکاتلند، بریستول، نورفولک یا غرب اسکاتلند اما هنوز مکان مشخصی برای ساخت این پایگاه اعلام نشده است. البته مکان های بسیاری نیز می توانند به این لیست اضافه شوند. اما پایگاه فضایی باید در نقطه ای ایمن، مطمئن و در نزدیکی آب های آزاد ساخته شود تا خطری برای مسافران در برنداشته باشد.



برانسون در این رابطه می گوید:"یکی از بخش هایی که در سال های آتی می تواند درآمد زا باشد سفر به فضا است زیرا ثروتمندان بسیاری تمایل دارند تا به فضا سفر کنند. این برنامه گردشگری می تواند توریسم فضایی و پرتاب ماهواره به مدار زمین را در کشورهای دیگر نیز ترویج دهد."

هنوز اطلاعات دقیقی درباره هزینه بلیط یا مدت زمان گردشگری انگلیسی ها در فضا منتشر نشده اما در خبرهای متفاوت به گردشگران انگلیسی مژده داده شده است که در آینده ای نه چندان دور باید خود را برای سفرهای فضایی آماده کنند. البته مسافران بایستی دوره های آموزشی را طی کنند و آماده این سفر باشند. پیش بینی می شود هزینه بلیط این سفر فضایی حدودا 120 هزار دلار باشد.

قبل از انگلیس، امریکا ساخت پایگاه فضایی تجاری در نیومکزیکو را با هزینه ای حدودا 209 میلیارد دلار آغاز کرده بود. بلیط های این سفر هیجان انگیز به قیمتی حدودا 250 هزار دلار فروخته شده اند.