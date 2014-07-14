رهاسازی یک زن از میان نرده های پل / آتش سوزی در فروشگاه مود لبنی

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 12:09 امروز با دریافت خبر وقوع این حادثه بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 73 آتش نشانی را به محل حادثه در خیابان طالقانی، به سمت میدان سپاه اعزام كرد.

حمیدرضا شیروانی فرمانده آتش نشانان اعزامی در این باره گفت: با رسیدن به محل حادثه مشاهده شد، پای چپ بانوی 32 ساله ای بنام منصوره-خ در هنگام عبور از روی پل نهرآب به داخل نرده های پل فرو رفته و لای آن گیر کرده بود.

وی افزود:آتش نشانان به محض رسیدن در محل حادثه با استفاده ازدستگاه فرز اقدام به برش نرده روی پل كرده و پس از مدت كوتاهی پای بانوی گرفتار سالم خارج شد و برای اطمینان از صحت و سلامتی وی را به آمبولانس اورژانس حاضر در محل منتقل کردند.

آتش سوزی مغازه لبنیاتی در نازی آباد

در پی تماس رهگذران از خیابان نازی آباد، خیابان مدائن با سامانه 125 مبنی بر مشاهده دود غلیظی كه از داخل مغازه لبنیاتی به بیرون نشت میكرد، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 10:13 دقیقه صبح امروز آتش نشانان ایستگاه 82 را به محل حادثه اعزام كرد.

احمد علی زارع تیموری رئیس ایستگاه 82 كه در محل حادثه حضور داشت در این باره گفت: با توجه به تعطیل بودن مغازه و عدم حضور مالك، آتش نشانان با استفاده از ابزار مخصوص اقدام به برش قفل كركره مغازه كردند و با استفاده از دستگاه های تنفسی وارد مغازه شدند.

وی افزود: نیروهای عملیات با استفاده از خاموش كننده CO2 شعله های آتش در كنتور برق را خاموش كردند و از سرایت آتش به دیگر قسمتها جلوگیری كردند.

تیموری بیان کرد: آتش نشانان پس از ایمن سازی محل حادثه و اطمینان از رفع آتش سوزی پس از تحویل محل حادثه به مالک، ماموریت خود را پایان دادند.

رئیس ایستگاه 82 علت این آتش سوزی را كشیدن بار اضافی از سیستم برق مغازه و سیم كشی غیر استاندارد اعلام كرد .

آتش بی احتیاطی در کارگاه شیرینی پزی

ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران ساعت 20:25 دقیقه شب گذشته با دریافت خبر وقوع این حادثه بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 27 و 55 را به محل حادثه در خیابان جنت آباد جنوبی، پایین تر از چهار باغ اعزام كرد. به گفته مجید شهرمی افسر آماده منطقه یک عملیات؛ از داخل یک کانکس مستقر در پشت بام یک مغازه شیرینی فروشی که به عنوان کارگاه استفاده می شد دود و شعله فراوانی خارج می شد.

وی افزود: آتش نشانان بی درنگ پس از ایمن سازی محل حادثه با بکارگیری تجهیزات خاموش کننده، شعله های آتش را که قسمتی از کارگاه را در بر گرفته بود، مهار و از گسترش شعله های آتش به قسمت های دیگر جلوگیری کردند.

شهرمی خاطرنشان کرد: گروه دیگری از آتش نشانان، کارگر جوانی را که هنگام خروج از محل آتش سوزی درون بالابر کارگاه به دلیل قطع برق گرفتار شده بود، نجات داده و به خارج از ساختمان انتقال دادند.

وی گفت: آتش نشانان پس از مهار شعله های آتش با استفاده از دستگاه فن فشار قوی دود حاصل از آتش سوزی را به خارج از کارگاه انتقال دادند.



آتش سوزی فروشگاه مواد خوراكی و لبنی در خیابان انقلاب

هنگامی که رهگذران خیابان انقلاب، تقاطع دروازه دولت مشاهده كردند از یك فروشگاه مواد خوراكی و لبنی دود بسیار زیادی خارج می شود در تماس با سامانه 125 آتش نشانی این حادثه را اطلاع رسانی کردند که ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 19 دقیقه بامداد امروز، آتش نشانان ایستگاه 2 و 18 به محل حادثه اعزام کرد.

عابدین شجاعی پور افسر آماده منطقه 6 عملیات آتش نشانی تهران كه در محل حادثه حضور داشت در این باره گفت: در محل حادثه یك فروشگاه مواد خوراكی و لبنی دچار آتش سوزی شده و دود و شعله های آتش زیادی از آن به بیرون زبانه می کشید.

وی با اشاره به این كه هیچ كس در این حادثه آسیب جانی ندید، افزود: آتش نشانان بلافاصله پس از بازدید و بررسی با بریدن قفل در، با یك رشته لوله آبدهی و استفاده از دستگاه تنفسی به مقابله با این آتش سوزی پرداخته و موفق شدند با مهارسریع آتش از سرایت آن به اماكن مجاور جلوگیری كنند.