مبارزه با مواد مخدر در جامعه بسیج همگانی را می طلبد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا زاهدی عصر دوشنبه در جلسه برنامه ریزی مبارزه با مواد مخدر ویژه روحانیان اعزامی ویژه ماه رمضان به شهرستان سمنان و همچنین اعضای شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان این شهرستان در محل اداره تبلیغات اسلامی، با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر اقدام ساده ای نیست، گفت: برای مبارزه با مواد مخدر تنها ستاد مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی کافی نیست، بلکه باید از تمام آحاد مردم به‌ویژه نیروی بسیج همان گونه که در ریشه کنی فلج اطفال استفاده در این خصوص نیز بهره گیری شود.

وی اساسی ترین بنیاد پیشگیری کننده از اعتیاد را خانواده دانست و افزود: خانواده یکی از اساسی ترین بنیاد برای پیشگیری مواد مخدر است که باید در بطن خانواده ها بر این امر توجه شود.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان خاطرنشان کرد: اگر در جامعه ای به حلال و حرام توجه شود، مسایل و مشکلات به راحتی حل شده و هیچ کسی از حرام استفاده نمی کند و نظر شرعی و اسلام در خصوص مصرف مواد مخدر و حرمت آن کاملا صریح و روشن است.

زاهدی از مبلغان خواست تا حتی در صورت نبود بودجه کافی با هزینه ای کم در مساجد و مکان های مذهبی آثار مواد مخدر را برای مردم بازگو کنند چون نجات یک معتاد نجات یک جامعه است.

وی با اشاره به نقش علما و روحانیان در اطلاع رسانی از آسیب‌های ناشی از موادمخدر افزود: ائمه جمعه و جماعات باید توان خود را به منظور اطلاع رسانی دقیق و آگاهی بخشی عموم مردم در این زمینه به‌کار گیرند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان بیان کرد: با توجه به اینکه قالب شخصیتی و انسانی هر فردی در دوره جوانی شکل می‌گیرد، بنابراین باید مراقب بود و جوانان را با خطرات ناشی از سوء مصرف مواد مخدر بیشتر آشنا و آگاه ساخت چراکه گسترش مواد مخدر در بین جوانان نگران کننده است.

زاهدی گفت: روحانیان، ائمه جمعه و جماعات باید در کنار تبلیغات دینی و معنوی خود به روشنگری و ارشاد مردم و به ویژه جوانان و نوجوانان پرداخته و آسیب‌های جدی ناشی از اعتیاد و مواد مخدر را در برنامه‌هایشان بگنجانند.

وی با بیان این مطلب که نجات یک معتاد نجات یک جامعه است گفت: امروزه سن استفاده کنندگان از مواد افیونی پایین آمده و نوع جنس مورد استفاده هم متاسفانه از منابع طبیعی خارج شده و در کارخانه های صنعتی با ترکیبات شیمیای تولید می شود.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان در خاتمه به جایگاه هیئات مذهبی و مداحان در بین مردم اشاره کرد و از ایشان خواست تا با مراکز مبارزه با مواد مخدر همکاری داشته باشند.