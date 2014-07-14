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۲۳ تیر ۱۳۹۳، ۲۰:۲۶

حیدری اعلام کرد:

توجه به معماری ایرانی اسلامی در تهیه طرح جامع شهرهای اردبیل

توجه به معماری ایرانی اسلامی در تهیه طرح جامع شهرهای اردبیل

نمین- خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: در تهیه طرح جامع شهرهای استان به صورت ویژه به معماری ایرانی اسلامی توجه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری عصر دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت طرح جامع شهر نمین تصریح کرد: بر همین اساس تاکنون طرح جامع 23 شهر در استان تهیه شده و تهیه طرح 26 شهر دیگر نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با یادآوری تصویب طرح 12 شهر در سال گذشته اضافه کرد: در تمامی طرح ها به توسعه متوازن شهری به صورت ویژه توجه می شود.

به گفته حیدری در طرح جامع شهری نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری، کشاورزی و تاسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولويت های مربوط به آن ها تعيین می شود.

وی اضافه کرد: در ادامه طرح تفضیلی بر اساس معیارهای طرح جامع نحوه استفاده از زمين های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين برای هر يک از آن ها و وضع دقيق و تفصيلی شبکه عبور و مرور و ميزان تراکم جمعيت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری را تعیین می کند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان بخشی از اجرای این طرح را احیای بافت فرسوده خواند و یادآور شد: در سال گذشته بالغ بر 128 هکتار بافت فرسوده در شهرهای اردبیل، پارس آباد، مشگین شهر و خلخال را مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است.

وی وضعیت طرح جامع تفضیلی شهر نمین را تا پایان امسال تمام شده خواند و افزود: سال آینده نحوه اجرای آن به شهرداری اطلاع رسانی می شود.

 

کد مطلب 2331736

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