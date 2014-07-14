توجه به معماری ایرانی اسلامی در تهیه طرح جامع شهرهای اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، علی حیدری عصر دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت طرح جامع شهر نمین تصریح کرد: بر همین اساس تاکنون طرح جامع 23 شهر در استان تهیه شده و تهیه طرح 26 شهر دیگر نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با یادآوری تصویب طرح 12 شهر در سال گذشته اضافه کرد: در تمامی طرح ها به توسعه متوازن شهری به صورت ویژه توجه می شود.

به گفته حیدری در طرح جامع شهری نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری، کشاورزی و تاسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولويت های مربوط به آن ها تعيین می شود.

وی اضافه کرد: در ادامه طرح تفضیلی بر اساس معیارهای طرح جامع نحوه استفاده از زمين های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين برای هر يک از آن ها و وضع دقيق و تفصيلی شبکه عبور و مرور و ميزان تراکم جمعيت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری را تعیین می کند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان بخشی از اجرای این طرح را احیای بافت فرسوده خواند و یادآور شد: در سال گذشته بالغ بر 128 هکتار بافت فرسوده در شهرهای اردبیل، پارس آباد، مشگین شهر و خلخال را مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است.

وی وضعیت طرح جامع تفضیلی شهر نمین را تا پایان امسال تمام شده خواند و افزود: سال آینده نحوه اجرای آن به شهرداری اطلاع رسانی می شود.