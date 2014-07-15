به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی، دوشنبه شب در همایش 5 هزار نفری بسیجیان حفاظت از حرم رضوی که در رواق حر عاملی حرم امام رضا(ع) برگزار شد، اظهار کرد: تمام دنیا و قدرت‌های جهان تلاش کردند تا مانع پیشرفت جمهوری اسلامی شوند زیرا آنان می‌ترسیدند که این کشور به الگویی برای سایر کشورهای اسلامی تبدیل شود اما در نهایت این نظام با پیروی از رهنمودهای ولایت فقیه توانست به پیشرفت و فناوری‌های نوین دست یابد و نقشه‌های شوم دشمنان را نقش برآب کند.

وی ادامه داد: دشمنان ما در تهاجم فرهنگی علیه جمهوری اسلامی به دنبال کاهش اعتقادات جوانان ایرانی هستند اما آنان کور خوانده‌اند زیرا این جوانان همواره در مسیر معنویت و دین حرکت کرده و دشمنان را شکست داده‌اند طوری که در حال حاضر دنیای استکبار از تحمیل سیاست‌های خام خود بر این نظام عاجز و ناتوان است.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: دنیای استکبار به خیال خود ایران را تحت فشار گذاشته و به این کشور اجازه رشد فناوری نمی‌دهد اما این کشور علیرغم تمامی دشمنی ها توانسته در زمینه انرژی هسته‌ای به موفقیت برسد و ماهواره به فضا بفرستد و این امر نشان می‌دهد که دیپلمات‌های هسته‌ای ما در نبرد سیاسی و دیپلماتیک خود از حقوق ملت ایران در برابر قدرت‌های بزرگ جهان دفاع کرده‌اند.

سردار سلامی بیان کرد: سال‌هاست که دشمن تمام انرژی و تلاش خود را به کار گرفته تا اعتماد ملت را نسبت به نظام مقدس جمهوری و ولایت فقیه کم کند اما این ملت ذره‌ای از آرمان‌های انقلاب اسلامی دور نشده و برای پیاده‌سازی منویات ولی‌فقیه تمام توان خود را به کار گرفته طوری که دشمن، عاجز و دلسرد شده و در این مسیر موفقیت هایی بسیاری نصیب جمهوری اسلامی شده است.

وی ولی فقیه را ستاره‌ای در آسمان هدایت امت اسلامی دانست و گفت: هرکس که به این ستاره بنگرد هیچ گاه منحرف نخواهد شد و بی‌تردید در هرکجا که پرتوی تدبیر و اراده ولی فقیه حاکم باشد، شکست و سستی اتفاق نمی افتد.

سردار سلامی با اعلام اینکه دشمنان از سلاح تحریم اقتصادی برای مقابله با نظام اسلامی بهره می گیرند، افزود: کشورهای مستکبر می خواهند تا فقر و گرسنگی را بر ملت ایران تحمیل کنند اما تاکنون به دلیل مجاهدت مردم، دشمنان کاری از پیش نبرده اند و این دشمنی ها در طول تاریخ علیه این نظام و مردم آن تکرار شده و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صحنه‌های سخت و ویرانگری علیه جمهوری اسلامی از سوی بدخواهان و دشمنان شکل گرفته است.

وی عنوان کرد: اگر هر یک از اقدامات شوم و دشمنی‌های که علیه جمهوری اسلامی صورت گرفت بر ضد سایر کشورها انجام می‌شد آنها از هم فرو می‌پاشیدند و در تاریخ شاهد فروپاشی، تجزیه، اشغال، آوارگی، فقر و ذلالت در برخی کشورها بوده‌ایم. ملت ایران همواره در برابر زورگویی‌های مستکبران ایستاده‌اند و با وجودی که در اوج نابرابری جنگ هشت ساله بر ما تحمیل شد باز هم مردم شجاعانه، از شهادت در راه وطن استقبال کرده و تمامی سرزمین‌های اشغال شده را آزاد کرده و پرچم پرافتخار ایران را به اهتزاز درآوردند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: اکنون 36 سال است که جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های شیطانی در عین نابرابری درگیر است و دشمنان این نظام با تقویت انرژی‌های جاهل و منحرف در جهان اسلام نظیر تکفیری‌ها می خواهند میان کشورهای جهان اسلام تفرقه بیندازند اما تدبیر مقام معظم رهبری موجب خنثی شدن توطئه کشورهای مستکبر می شود.

وی تصریح کرد: تاریخ به یاد ندارد که کشوری همچون جمهوری اسلامی در محاصره اقتصادی قرار داشته باشد اما شادابی و سربلندی خود را در مقابل قدرت‌های جهانی حفظ کند و این امر نشان می دهد که ملت ایران در آزمایش‌های بزرگ الهی سربلند بیرون آمده و آرزوهای دشمن را برباد داده و در گورستان دفن کرده است.

سردار سلامی بیان کرد: ملت ایران امروز هرچه دارد از نعمت ولی فقیه است و در طول تاریخ در هر کجا که این ملت از نعمت رهبر محروم بوده، مجاهدات و تلاش هایشان به یغمارفته است بنابراین باید قدردان نعمت‌های الهی و نعمت ولی فقیه باشیم زیرا امروز هرآنچه داریم از نعمت الهی ولی فقیه است.

وی در بخش دیگری از سخنانش عمل بسیجیان حرم رضوی را جهاد فی‌سبیل‌الله دانست و افزود: فعالیت بسیجیان حرم رضوی بسیار باعظمت، موثر و تعیین‌کننده است و این افراد در دستگاه الهی اجر و پاداشی غیرقابل محاسبه دارند.

وی ادامه داد: هیچ فردی تصادفی به این حریم برای خدمت ورود پیدا نمی‌کند و افرادی که دارای قلبی پاک، اراده و ایمانی مستحکم هستند توفیق حفاظت از حریم رضوی را عهده‌دار شدند.

به گفته وی اگر این جمعیتی که هم اکنون به حفاظت از حریم رضوی می‌پردازند در مسجد کوفه حضور داشتند اجازه نمی‌دادند ابن ملجم ضربه‌ای بر فرق امیرالمومنین(ع) وارد سازد و اگر آنان در سال 61 هجری در کربلا حضور داشتند نمی‌گذاشتند که امام حسین(ع) و یارانش به صورت مظلومانه با شهادت برسند