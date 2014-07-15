8500 بيمار كليوي تحت پوشش انجمن حمايت از بيماران كليوي فارس هستند

نادر معيني در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براي بيماراني كه به اين انجمن مراجعه مي كنند، پرونده تشكيل مي شود و كارهاي مددكاري لازم صورت مي گيرد و در پرونده نوع نياز بيمار درج مي شود.

وی درباره مزيت هاي عضويت در اين انجمن براي بيماران گفت: در مواردي كه بيماران از نظر مالي دچار مشكل مي شوند، انجمن به عنوان واسطه اي بين خيرين و بيماران عمل مي كند تا از طريق اين ارتباط غير مستقيم، آبروي بيماران حفظ و شئونات رعايت شود.

رئيس انجمن حمايت از بيماران كليوي فارس ادامه داد: بيماران ما هر ماه بايد چكاب كاملي را انجام دهند و افرادي كه در انجمن تشكيل پرونده داده اند، مي توانند به طور رايگان چكاب شوند و از خدمات بهره مند گردند.

معيني گفت: هزار و 579 بيمار دياليزي در اين انجمن هستند كه هزار و 560 نفر از طريق دياليز خوني و 119 نفر از طريق دياليز صفاقي تحت درمانند.

وي افزود: ما در حال توسعه دياليز صفاقي در افراد دياليزي هستيم كه در خانه خود نيز قادر به انجام آن هستند.

رئيس انجمن حمايت از بيماران كليوي فارس با بيان اينكه روزانه بين دو تا 5 نفر به بيماران كليوي انجمن افزوده مي شود، اظهار كرد: در فارس 300 تخت دياليز در قالب 36 بخش وجود دارد.

معینی ابراز كرد: براي مسائل اجتماعي و رفاهي بيماران تيم هاي مختلف ورزشي و هنري براي آنها در اقشار مختلف تهيه شده كه به بيماران براي بيرون آمدن از انزوا و سوق دادن به زندگي عادي كمك كنيم.

وي در ادامه گفت: در راستاي كمك به وضعيت روحي بيماران درصدد ساخت تفرجگاهي براي بيماران كليوي هستيم كه بتوانند مدت زماني را دور از تخت دياليز با خانواده هاي خود سپري كنند.

رئيس انجمن حمايت از بيماران كليوي فارس اظهار كرد: بيشتر بيماران ما نياز مالي دارند به خصوص اگر فرد بيمار پدر خانواده باشد و همچنين ما الان براي بيماران شهرستاني كه براي انجام عمل پيوند كليه به شيراز مي آيند فقط يك خوابگاه 33 تخته در اختيار داريم كه افزايش اين تعداد مي تواند اين عزيزان را از هزينه مكان اقامت رها كند، ضمن اينكه ما در حال ساخت درمانگاه شماره 2 با 40 تخت دياليز و بيمارستاني در صدرا هستيم.

وي در ادامه بيان كرد: از اين رو از افراد خير خواستاريم كه در اين زمينه ها ما را ياري كنند.

معيني گفت: از خانواده هاي افراد مرگ مغزي نيز خواهشمنديم كه با رضايت به اهداي عضو به بيماران پيوندي ما كمك كنند.

رئيس انجمن حمايت از بيماران كليوي فارس در انتها گفت: افراد مي توانند نذورات خود اعم از برنج، روغن و گوشت و ... را به انجمن اهدا كنند تا در اختيار بيماران قرار دهيم.