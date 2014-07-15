حلقه مفقوده اجرای طرح عفاف و حجاب/ پلمپ مانتوسراهای برتر پس از رسانه ای شدن!

به گزارش خبرنگار مهر، طرح عفاف و حجاب مصوب شورای فرهنگ عمومی بوده از سال 88 اجرای آن آغاز شد اما به اذعان کارشناسان و صاحبنظران اسیر دوگانگی، سردرگمی و سلیقه مدیریتها شده است و آنگونه که باید توفیق نداشته است.

این طرح تاکنون در 24 فرمانداری و ادارات کل استان به اجرا در آمده است و چندین جلسه توجیهی در همین خصوص برگزار شده که استقبال عمومی هم در این زمینه خوب بوده است. مدیریت سلیقه ای، تعریف نکردن مصادیق حجاب و عفاف، کم توجهی به آموزش حجاب و عفاف از خردسالی، دوگانگی در زمینه عفاف و حجاب، نبود الگوهای مناسب، نبود مشوقهای لازم از جمله موانع فراروی نهادینه شدن طرح عفاف و حجاب در جامعه به شمار می رود.

نداشتن تعریف خاص از حجاب برتر



فرماندار ساری به مناسبت روز ملی حجاب و عفاف در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است، در موضوع عفاف و حجاب سیاست گذاریها ابلاغ شده است اما در این بخش باید دانشگاه ها ورود پیدا کنند.

جواد واحدی افزود: یکی از مشکلات بر سر راه این مهم تعریف نکردن مصادیق حجاب و عفاف برای اجرای این طرح است و نوع پوشش و حجاب برتر باید بررسی شود و تعریف خاصی برای آن داشته باشیم.

آموزش حجاب و عفاف باید از خردسالی باشد

حسین شعبان سروری فرماندار رامسر نیز با بیان اینکه، ما هنوز نتوانستیم در این حوزه موفق باشیم گفت: در این رابطه باید فعالیتهای پژوهشی و تحقیق با مشورت اساتید دانشگاه صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: آموزش در این زمینه باید از خردسالی و از مهدکودکها شروع شود چرا که شکل گیری شخصیت اگر از زمان خردسالی شروع نشود، تغییر نگرشی که شکل گرفته در بزرگ سالی بسیار مشکل است.

در بحث حجاب و عفاف ما دچار دوگانگی هستیم

سید امیر حسینی جو فرماندار عباس آباد نیز به خبرنگار مهر گفت: نباید بحث حجاب و عفاف خیلی دولتی و حکومتی شود.

حسینی جو تصریح کرد : مازندران به تنهایی نمی تواند دراین بخش وارد شود وبه کمک تمام کشور دراین زمینه نیاز داریم و بحث جدی تر در زمینه عفاف و حجاب، زیاد شدن و فراگیر شدن ماهواره و تهاجم فرهنگی است.

حسینی جو با اشاره به اینکه در بحث حجاب و عفاف دارای دوگانگی شده ایم گفت: در ادارات با چادر و در بیرون پوشش دیگر انتخاب می شود.



فرماندار عباس آباد خواستار به کارگیری نظر اساتید دانشگاه در این خصوص شد و افزود: مسئله حجاب و عفاف باید از فضای اداری به فضای عمومی جامعه کشیده شود .



در مبحث حجاب خانمها الگو نداریم

سید کریم سجادی فرماندار بابلسر نیز با بیان اینکه حجاب مختص خانمها نیست ادامه داد: تاکیدات حجاب هم خانمها و هم آقایان را در بر می گیرد.

فرماندار بابلسر با اشاره به اینکه مولفه ها و مشوقهای لازم در ادارات برای تشویق در زمینه رعایت حجاب و عفاف وجود ندارد افزود : در بحث حجاب خانمها هیچ الگوئی ارائه نکردیم و در بخش طراحی لباس هم الگوی مناسب طراحی نمی کنیم و در آموزش حجاب و عفاف کار نشده است و برنامه توجیهی هدفمند هم نداشته ایم.

رجب ملائی فرماندار بابل با بیان اینکه امروز دنیا یک دهکده جهانی است گفت: با فن آوریهای روز فرهنگهای سراسر جهان برهم تاثیر گذار است، پس باید جوانان و کودکان را به گونه ای تربیت کنیم که خود با ورود به اجتماع حجاب عرف را رعایت کنند.

وی گفت: قطعا تا وقتی که خانواده ها نتوانند از کودکی حجاب را در فرزندان خود نهادینه کنند و آنها را آموزش دهند وضعیت بهبود پیدا نخواهد کرد و ما باید یک جراحی عمیق انجام دهیم تا علل و عوامل بدحجابی شناخته و ریشه آن در جامعه خشکانده شود.

جامعه یک دانشگاه عمومی است که نیاز به استاد دارد



تقی صمدی قائم مقام صدا و سیمای مازندران با بیان این که بسیاری از ناهنجاریهای جامعه ناشی از تاثیر گذاری شبکه های ماهواره ای است افزود : درصد بسیار بالای از مردم ما از ماهواره استفاده می کنند.

قائم مقام صدا و سیمای مازندران با اشاره به این که جامعه یک دانشگاه عمومی است که نیاز به استاد دارد تصریح کرد : ما هنوز خود در موضوع عفاف و حجاب نمی دانیم با چه زبان و کلامی باید وارد شویم.



وی با اشاره به این که طرحهایی که متناسب با شرایط روز نباشد نتیجه بخش نیست افزود : آیا تمام هم و غم ما باید به ادارات معطوف شود؟ و موضوعات در خصوص حجاب و عفاف باید خیلی دقیقتر و حساب شده تر بررسی و بیان شود.

مانتوسراهایی که بعد از نمایش پلمپ می شوند

قائم مقام صدا و سیمای مازندران با اشاره به این که این رسانه در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و پوشش مناسب نقش بسیاری دارد افزود :در تلویزون با معرفی یک تولیدی مانتو با الگوی مناسب درب آن بعد از چند روز پلمپ می شود در حالی که باید این مورد بیشتر تبلیغ و تشویق شود و چه کسی مسئول پلمپ این مرکز است ؟.

وی تصریح کرد: با این وضعیت چگونه می توان مراکزی که دارای تولید پوشش مناسب و عرضه مناسب پوشش اسلامی هستند را در رسانه صداو سیما معرفی کرد؟



خانمهای بدون چادر در دستگاه قضا راه نمی یابند



حجت الاسلام سید مرتضی موسوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران نیز با بیان این که اگر در بسیاری از دستگاههای اجرائی مدیر آن دستگاه دقت لازم را در سخت گیری و رعایت حجاب و عفاف داشت ما کمترین پرونده اخلاقی را در این زمینه داشتیم گفت : همه ادارات ملزم به رعایت حجاب و عفاف هستند.



معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان افزود : با کسانی که رعایت این دستور العمل را نمی کنند برخورد قانونی خواهد شد و در دادگستری به مسئله حجاب و عفاف بسیار اهمیت داده می شود.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به این که ارتقا درجه و پست سازمانی فقط برای خانمها و آقایانی است که حجاب و عفاف اسلامی را رعایت می کنند گفت : خانمی که دارای چادر نباشد در دستگاه قضا پذیرفته نمی شود.

وی با بیان این که حجاب یک تکلیف است افزود : ماهواره و مسئله حجاب در یک مقوله نمی گنجد ونباید با یکدیگر مقایسه شود.

پنج راهکار اجرای طرح عفاف و حجاب

مدیرکل آموزش وپرورش استان مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، پنج راهکار را برای اجرای طرح عفاف و حجاب دراین سازمان برشمرد و گفت: گنجاندن مسئله حجاب و عفاف در دروس مدارس، آموزش ضمن خدمت فرهنگیان ،آموزش اولیاء از جمله این راهکارها است.

قاسمی گفت: یکی از ملاکهای انتصاب مدیران مدارس دخترانه داشتن پوشش چادر توسط مدیر مدرسه است و جذب نیرو در دانشگاه فرهنگیان بر اساس ملاک حجاب برتر صورت می گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان برگزاری مسابقات فرهنگی هنری در جهت دهی افکار دانش آموزان به سمت حجاب و عفاف را از دیگر راهکارها برشمرد و تصریح کرد: آموزش خانواده ها و برگزاری کلاسهای ویژه با رویکرد حجاب و عفاف از دیگر فعالیتهای این سازمان در این زمینه بوده است.

بر اساس گزارش تیم استانداری مازندران، مدیریت سلیقه ای برخی از برنامه ها را تحت شعاع قرار داده است و یکی دیگر از ضعفهای اجرای این طرح در فرمانداریها کمبود نیرو بوده است که در بسیاری از فرمانداریها گاها یک نیرو بسیاری از مسولیتها را انجام می دهد که در مرکز استان چهار نفر و در شهرستانهای تابعه جمعا پنج نفر برای این امر فعالیت می کرده اند.

در مرکز استان 792 ساعت تیم بازرسی و در شهرستانها ی تابعه 600 ساعت برای ارزیابی نتایج در نظر گرفته شد، همچنین در سال گذشته 54 کارگاه عفاف و حجاب با حضور کارکنان زن ادارات ، 10 کرسی آزاد اندیشی در دانشگاهها ، 25 نمایشگاه در این زمینه و 10 همایش در حوزه فرمانداریها همراه با مراسم های مختلف تشویق دختران و پسران درزمینه عفاف و حجاب اتفاق افتاد.

لیلا ناطقی