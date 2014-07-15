جامعه رسانه ای همدان متولی برگزاری برنامه های روز خبرنگار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار شامگاه دوشنبه در کارگروه رسانه با بیان اینکه باید برای خبرنگار تعریف انجام شود، اظهار داشت: در طول سال کلاس های خبرنگاری برگزار و خبرنگار به کسی اطلاق شود که این دوره ها را گذرانده است.

وی با بیان اینکه بهتر است برای برگزاری مراسم روز خبرنگار جامعه خبرنگار استان متولی باشد و رسالتی را جامعه خبری و رسالتی را دولت انجام دهد، ادامه داد: نامگذاری روزها با توجه به موضوعات مختلف در تقویم ملی در راستای یاد کردن از افرادی است که در آن حوزه ها فعالیت می کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه در قالب همایش و سیمنار باید به شخصیت خبرنگار پرداخته شود، افزود: باید نقش خبر و خبرنگار در مسائل مختلف توسعه از جمله فرهنگ و غیره در قالب همایش ها و سمینارها عنوان و از صاحب نظران نیز دعوت کرد تا در این سمینارها و همایش ها حضور داشته باشند.

الهی تبار با بیان اینکه مجموعه اصناف، کشاورزان، صنعت داران و سایر دستگاه ها به شکل های مختلف در بحث تجلیل از خبرنگاران ورود پیدا کنند، اضافه کرد: باید در نظر گرفته شود کسانی که از جامعه خبری استان بهره مند می شوند برای تجلیل از خبرنگاران چه فعالیتی می توانند انجام دهند.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی، مجمع امور صنفی و شورای هماهنگی روابط عمومی های استان چه کاری برای روز خبرنگار می توانند انجام دهند، عنوان کرد: ماحصل ارتباط روابط عمومی ها با افکار عمومی درخصوص تمام فعالیت هایی که انجام می شود خبرنگاران هستند پس باید مشخص شود به چه نحوی باید از این قشر قدر دانی کرد.

کسانی که دست بر قلم دارند شخصیت های توانمندی هستند

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه وقتی به مقوله خبر و خبرنگار نگاه می کنیم می بینیم که تمام چیزهایی که از گذشته باقی مانده و اکنون به آن افتخار می کنیم در سایه کسانی بوده که اتفاقات را مکتوب و نقل کرده اند، بیان کرد: اکنون نیز کسانی که دست بر قلم دارند شخصیت های توانمندی هستند و قلم نیز از قداست خاصی برخوردار است.

محمد ابراهیم الهی تبار با بیان اینکه هفته نخست بعد از ماه رمضان همایش سرمایه گذاران در همدان برگزار می شود، ادامه داد: برنامه های روز خبرنگار پیگیری شود تا با همایش سرمایه گذاران همزمان نشود.

وی با بیان اینکه همه تلاش ها باید در راستای تجلیل مناسب از خبرنگاران باشد، عنوان کرد: بحث مکان برای رسانه های همدان نیز در جلسه گذشته پیگیری شد و باید از ساختمان های مازاد دولتی کمک بگیریم اما پیدا کردن ساختمان مناسب در مرکز استان کاری دشوار است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز در ادامه با بیان اینکه در کشور پنج هزار و 961 نشریه دارای مجوز وجود دارد، اظهار داشت: از این تعداد 77 نشریه در استان همدان دارای مجوز فعالیت هستند.

فاضل عبادی با بیان اینکه 39 خبرگزاری فعال در کشور وجود دارد که 16 خبرگزاری فعال در استان همدان دارای نمایندگی هستند، ادامه داد: 150 پایگاه خبری در کشور و دو پایگاه خبری در استان همدان فعالیت می کنند.

تعداد نشریات فعال استان همدان 30 نشریه است

وی با بیان اینکه 28 نمایندگی نشریات در استان همدان فعالیت می کنند، عنوان کرد: تعداد نشریات فعال کشور دو هزار و 635 نشریه و تعداد نشریات فعال استان همدان 30 نشریه است و ما بقی با نیمه فعال هستند و یا فعالیت ندارند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه استان همدان رتبه 15 کشور را در زمینه فعالیت رسانه ای دارد، اظهار داشت: در استان همدان 337 نفر در سایت سمان عضو فعال هستند که از این تعداد 173 نفر خانم و 164 نفر آقا هستند.

عبادی با بیان اینکه پرونده 113 خبرنگار استان در سایت سمان تایید شده و 224 نفر نیز پرونده آنها دارای نقص مدرک است، اضافه کرد: 175 خبرنگار نیز بیمه شده اند و 80 نفر نیز بیمه تکمیلی دارند.

وی با بیان اینکه روز 17 مرداد ماه و سالروز شهادت شهید صارمی از سوی شورای فرهنگ عمومی به عنوان روز خبرنگار نامگذاری شده است، ادامه داد: برای تجلیل از خبرنگاران در استان همدان یک هفته پیش بینی شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با بیان اینکه از 11 تا 17 مرداد ماه هفته خبرنگار در استان همدان برگزار می شود، افزود: برنامه هایی از جمله افتتاح نمایشگاه مطبوعات در نگارخانه مجتمع ابن سینا در چهار بخش نشریات کشوری و محلی، نشریات قدیمی استان، نمودار آمار و اطلاعات و کتاب مربوط به رسانه به مدت یک هفته، مراسم دیدار خبرنگاران با نماینده ولی فقیه در استان، حضور خبرنگاران در گلزار شهدا و تجدید میثاق با شهدا، دیدار با خانواده تعدادی از اصحاب رسانه پیشکسوت، برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع روزنامه نگاری و خبرنگاری، بزرگداشت روز خبرنگار و شرکت اصحاب رسانه در نماز جمعه از جمله برنامه های پیشنهادی برای روز خبرنگار است که در صورت تصویب به اجرا در می آید.

فاضل عبادی افزود: قرائت قرآن کریم، اجرای سرود ملی، پخش کلیپ در مورد شهید صارمی، خیر مقدم رئیس خانه مطبوعات، اجرای موسیقی سنتی، سخنرانی استاندار همدان، برگزاری نماز جماعت و صرف شام عناوین برنامه های روز خبرنگار است.

مشکل آمار خبرنگاران تنها مشکل همدان نیست بلکه در کل کشور این مشکل وجود دارد

رئیس خانه مطبوعات استان همدان در ادامه با بیان اینکه زمانی که روز خبرنگار فرا می رسد با فوج عظیمی از گلایه ها مواجه می شویم، اظهار داشت: مشکل آمار خبرنگاران تنها مشکل همدان نیست بلکه در کل کشور این مشکل وجود دارد.

محمد رضا عارف با بیان اینکه طبق آخرین آمار خانه مطبوعات 505 نفر عضو دارد که 356 نفر آنها مدیران مسئول، سرپرستان، مدیران خبرگزاری ها، دبیران سرویس، عکاسان خبری و غیره هستند، بیان کرد: 270 نفر نیز به عنوان خبرنگار در استان همدان فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه کسانی که به عنوان نویسنده در نشریات فعالیت می کنند در آمار خبرنگاران آمده است، عنوان کرد: در جامعه رسانه باید از همه افرادی که در عرصه رسانه فعالیت می کنند قدردانی شود.

رئیس خانه مطبوعات استان همدان با بیان اینکه در روز خبرنگار جامعه خبری استان میزبان است، بیان کرد: استفاده از مجموعه های ورزشی و غیره برای خبرنگاران به صورت رایگان و نیم بها باید در نظر گرفته شود و فقط برای یک هفته نباشد بلکه باید این برنامه در طول سال اجرا شود.

عارف با بیان اینکه در سال های گذشته به علت تقارن روز خبرنگار با ماه رمضان با مشکل مواجه بودیم، افزود: در سال های گذشته از اساتید و مفاخر خبر دعوت می شد اما به سبب ماه رمضان حاضر نمی شدند به همدان بیایند.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری همدان نیز در ادامه با بیان اینکه امسال برنامه روز روابط عمومی خوب و متفاوت با هر سال برگزار شد، بیان کرد: امسال در روز روابط عمومی برنامه های خشک جمع شد و برنامه ها را به جشن تبدیل کردیم.

مسلم مخفی با بیان اینکه برنامه های روز روابط عمومی هرسال از سوی روابط عمومی استانداری برگزار می شد اما امسال بین دستگاه های مختلف تقسیم کار شد، عنوان کرد: امسال می توان برای روز خبرنگار از خود خبرنگاران مشارکت گرفت و ارشاد به عنوان حامی و جمع بندی کننده فعالیت کند.

وی با بیان اینکه وقت ان رسیده که حوزه رسانه استان با رسانه های کشور پیوند بخورد، بیان کرد: همبستگی رسانه ای در سایر استان ها بهتر است و باید در استان را باز کنیم و از چند خبرنگار برجسته و رسانه های برجسته کشور دعوت کنیم تا به همدان بیایدند.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری همدان با بیان اینکه خبرنگاران باید به عرصه اجرا بیایند، عنوان کرد: آمار خبرنگاران در استان همدان مشکل ساز شده است.