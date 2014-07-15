279 چاه غیرمجاز نهاوند پائیز امسال مسدود می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، امامعلی عبدالملکی شامگاه دوشنیه در جمع کشاورزان و مالکان چاه های عمیق شهرستان نهاوند در سالن جلسات فرمانداری اظهار داشت: مجموع منابع آبی شهرستان نهاوند اعم از سطحی و عمقی، رودخانه و چشمه ها و قناتها و سرابها و چاه های حفر شده 480 میلیون متر مکعب در سال است اما متأسفانه مصرف فعلی در سطح شهرستان نهاوند 510 میلیون متر مکعب است که این به معنی زنگ خطر برای شهرستان نهاوند است.

عبدالملکی گفت: برداشت اضافه و مصرف بی رویه آب از سال 1375 در شهرستان نهاوند آغاز شده و به طور متوسط هر سال 80 سانتی متر سطح آبهای زیرزمینی شهرستان نهاوند پائین رفته که در مجموع تا سال جاری 13 متر سطح منابع آبی نهاوند کاهش داشته است.

وی با اشاره به اینکه از سال 1375 تاکنون هر سال 30 میلیون متر مکعب در شهرستان نهاوند اضافه برداشت شده است، گفت: از سال 1375 تا سال جاری 292 میلیون متر مکعب آب در شهرستان نهاوند اضافه برداشت شده که کارشناسان آب پیش بینی کرده اند اگر مصرف به همین منوال ادامه داشته باشد تا 46 سال آینده کل منابع آبی شهرستان نهاوند خشک خواهد شد.

فرماندار شهرستان نهاوند عنوان کرد: مهمترین عامل پائین رفتن سطح منابع آبی شهرستان نهاوند حفر چاه های غیر مجاز در سالهای گذشته است که تا کنون 450 حلقه چاه غیر مجاز در سطح شهرستان نهاوند شناسایی شده اند.

امامعلی عبدالملکی اظهار داشت: تا کنون با حکم مراجع قضایی 100 حلقه چاه غیر مجاز مسدود و از بین رفته اند و پائیز امسال 279 حلقه چاه غیر مجاز دیگر مسدود و نابود می شود.

عبدالملکی با بیان این موضوع که 71 حلقه چاه مشمول قانون تعیین تکلیف مجلس شورای اسلامی شده اند، افزود: چاه های غیر مجاز نهاوند در سال 21 میلیون متر مکعب آب برداشت می کنند.

وی ادامه داد: بعد از اتمام فصل کشاورزی و پایان عملیات برداشت محصولات کشاورزی عملیات انسداد و نابودی 279 چاه غیر مجاز شناسایی شده در سطح شهرستان نهاوند با قدرت آغاز می شود و هر کس در این روند اخلال و همکاری نکند برابر قانون با آن برخورد می شود.

فرماندار شهرستان نهاوند اظهار داشت: بحران کمبود آب در کشور و شهرستان نهاوند جدی است و همه مسئولان، بخشداران و مردم باید نسبت به رعایت الگوی مصرف و جلوگیری از هدر رفتن آب تمام سعی و تلاش خود را انجام دهند.