شهرداری نهاوند به تعهدات خود در قبال آموزش و پرورش عمل نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تکلو شامگاه دوشنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان نهاوند که در سالن جلسات خانه معلم برگزار شد، اظهار داشت: شهرداری نهاوند تا کنون نسبت به تعهدات و توافق نامه های امضا شده مبنی بر واگذاری زمین معاوض مدرسه ابتدایی مدرس و آبیاری درختان اردوگاه دانش آموزی کوتاهی کرده است.

تکلو افزود: در شرایطی که در شهرک شهید حیدری نهاوند بیش از دو هزار واحد مسکونی مسکن مهر احداث شده اما هیچ گونه فضای آموزشی برای این واحدها در نظر گرفته نشده که با توجه به حجم بالای ساکنین مسکن مهر کمبود فضای اموزشی در شهرک شهید حیدری جدی و در آینده دردسر ساز خواهد بود.

وی ادامه داد: برابر قانون شهرداری و اداره راه و شهرسازی باید، فضا و زمین مورد نیاز آموزشی را به صورت رایگان در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند اما ما به شهرداری اعلام کرده ایم زمین نمی خواهیم و در عوض نسبت به صدور پروانه رایگان ساخت اقدام کند تا اداره آموزش و پرورش نهاوند با کمک خبرین مدرسه ساز نسبت به احداث فضاهای اموزشی در شهرک شهید حیدری نهاوند تلاش کند.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان نهاوند عنوان کرد: تمام مدارس و فضاهای آموزشی شهرک شهید حیدری نهاوند به صورت دو شیفته فعالیت می کنند اما استفاده از فضاهای دولتی و برگشت زمین های دارای کاربری آموزشی به اداره آموزش و پرورش نهاوند از دیگر راهکارهای اساسی برای تأمین فضای آموزشی مسکن مهر شهرک شهید حیدری نهاوند است.

علیرضا تکلو بیان داشت: شهرک شهید حیدری دارای دو مدرسه ابتدایی، دو مدرسه در مقطع آموزش متوسط اول، یک مدرسه در آموزش متوسطه دوم و یک مدرسه در هنرستان فنی و حرفه ای است که با توجه به تراکم جمعیت و دانش آموز در این شهرک به هیج وجه فضای آموزشی موجود جوابگوی نیاز دانش آموزان نیست.

تکلو گفت: ساخت پروژه‌های مسکن مهر شهرستان نهاوند درسال های گذشته در این شهرک بدون در نظر گرفتن فضای آموزشی و مهاجرپذیر بودن این شهرک دو عامل اصلی و مهم کمبود فضای آموزشی است که مسئولان مربوطه باید برای حل این مشکل تدبیر کنند.