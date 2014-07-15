سالانه هفت هزار فارغ التحصیل دانشگاهی ایلام نیازمند شغل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهرعلیزاده عصر سه شنبه در نشست بررسی مشکلات اجتماعی در استان اظهار داشت: جمعیت 102 هزار نفری جوانان بین 20 تا 34 سال هنوز مجرد هستند و ازدواج نکردند.

وی با اشاره به اهمیت اشتغال و رفاه جوانان گفت: سالانه در استان ایلام بیش از هفت هزار فارغ التحصیل دانشگاهی داریم که باید برای اشتغال آنان برنامه ریزی شود.

مهرعلیزاده همچنین به وجود 14 هزار سالمند مجرد در ایلام اشاره و بیان کرد: باید با فرهنگ سازی مناسب زمینه ازدواج این افراد فراهم شود.



وی کاهش رشد جمعیت جوان کشور را نگران کننده دانست و گفت: باید در این زمینه اطلاع رسانی و برنامه ریزی لازم انجام شود.

مدیرکل امور اجتماعی استدانداری ایلام در ادامه یادآور شد: بیشتر مردم اعتقاد به رعایت حجاب و عفاف دارند که این آمار براساس ررسی های پژوهشی به دست آمده است.

حسین کلانتری معاون سیاسی امنیتی استاندار بر ترویج الگوهای برتر حجاب و عفاف تاکید داشت و گفت: در تعمق فرهنگ حجاب و عفاف از سطحی نگری و برخورد سلیقه ای ومقطعی پرهیز شود.

کلانتری افزود: همه دستگاه های مسئول وظایف آنها مشخص شده و کمیته بازرسی و نظارت ویژه ای طبق قانون و سند بالادستی مصوبه شورای انقلاب فرهنگی تشکیل شده که رصد می کند.