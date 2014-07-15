آموزش و پرورش بستر ساز پیشرفت ورزش کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه شب محمد مشهدی آقایی مدیرکل ورزش و جوانان قزوین و سالار قاسمی مدیر کل آموزش و پرورش استان در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان قزوین با یکدیگر دیدار کردند و ضمن گفتگو در خصوص مسائل ورزش استان تفاهم نامه ای به منظور همکاری دو جانبه امضا کردند.

در حاشیه این دیدار محمد مشهدی آقایی مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این جلسه اظهارداشت: جلسه بسیار خوبی را با آقای سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان به منظور امضای تفاهم نامه ای که موجب پیشرفت ورزش استان خواهد شد داشتیم که راههای همکاری دو چانبه بررسی شد.

وی افزود: آموزش و پرورش جایگاهی است که در آن ظرفیت های بسیار عظیمی از جنبه های مختلف وجود دارد که ورزش استان با استفاده از آنها می تواند به قله های عظیمی دست پیدا کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین تصریح کرد: همکاری اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل ورزش و جوانان قزوین موجب پیشرفت ورزش استان خواهد شد و حتی می تواند به پیشرفت ورزش کشور نیز کمک کند.

مشهدی آقایی گفت: به هر میزان که آموزش و پرورش به سمت فضای ورزشی سوق پیدا کند موفق تر خواهد بود زیرا عرصه ورزش نیز ظرفیت های قابل توجهی دارد.

وی تصریح کرد : متاسفانه در دوره های گذشته میزان همکاری آموزش و پرورش و اداره کل ورزش و جوانان قزوین کمرنگ بوده است.

مدیر کل ورزش و جوانان قزوین با بیان این که همکاری این دو اداره کل باید تقویت شود اظهارداشت: تقویت روابط این دو اداره کل باعث رشد و شکوفایی ورزش قزوین می شود که این مسئله خواست همه مردم و مسئولان استان قزوین است.

مشهدی آقایی ادامه داد: توافقنامه ای که امروز با تبعیت از سیاست های دولت تدبیر و امید بین این دو اداره کل منعقد شد در دو محور ورزش و جوانان اجرایی می شود که هریک از این دو محور بندهای مختلفی را دارد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: با یک برنامه جامع و مدون سعی خواهیم کرد ورزش استان را با همکاری تمامی دستگاه های استان به نقاط رفیع برسانیم.