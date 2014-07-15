به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عیسی بزمانی شامگاه دوشنبه در همایش بررسی تحرکات گروهک‌های تروریستی در جهان اسلام با حضور علمای تشیع در نهاد مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان اظهار داشت: امروزه دنیای استکبار به دنبال غارت و از بین بردن سرمایه‌های کشورهای اسلامی است و در این راستا از هیچ جنایتی فروگذار نخواهد بود.

وی هدف از برگزاری این همایش را بصیرت افزایی و آشکارسازی زوایای پنهان فتنه ایجاد شده توسط استکبار علیه مسلمانان عنوان کرد و افزود: افراد و دولت‌هایی که امروز فریاد حقوق بشر سر می‌دهند و از حقوق انسانی سخن می‌گویند خود از مسببان ایجاد و راه اندازی جنگ‌های فرقه‌ای و مذهبی در بلاد اسلامی هستند و با دروغ پردازی جنگ نابرابری را بر علیه مسلمانان به راه انداخته‌اند.

وی درگیری‌های موجود در بلاد اسلامی و در کشور عراق و سوریه را فتنه استکبار جهانی دانست و افزود: این فتنه و جنگ بر تنها بر علیه کشور خاصی نیست بلکه برای مقابله با تمامی مسلمانان برنامه ریزی شده است و هدف آن مقابله با آرمان فلسطینیان و ایجاد حاشیه امن برای اسرائیل است.

حجت الاسلام بزمانی اظهار داشت: جمهوری اسلام ایران هم همواره نوک پیکان فتنه ها و دسیسه های استکبار جهانی برای ایجاد و راه اندازی جنگ های قومی و قبیله‌ای بوده است که با هدایت هوشمندانه مقام معظم رهبری و تلاش خستگی ناپذیر سربازان گمنام امام زمان این دسیسه‌ها خنثی شده است.

وی تاکید کرد: استکبار بارها سعی داشته است تا با رخنه در صفوف بهم پیوسته مسلمانان شیعه و سنی در کشور و استان سیستان و بلوچستان نسبت به ایجاد اختلاف و درگیری اقدام کند اما هر بار با هوشیاری مردم مسلمان و علمای شیعه و سنی از دستیابی به نقشه‌های شوم خود بازمانده است.

وی ابراز داشت: فتنه ای که امروز با نام داعش در کشور عراق شاهد آن هستیم نقشه جدیدی نیست بلکه دهه‌ها است که استکبار برای ضربه زدن به مسلمانان و سرمایه‌های انسانی آنها با چهره های متفاوتی ظاهر شده است.

وی وظیفه اقشار تاثیر گذار در عرصه دین را بصیرت افزایی و تلاش برای مقابله با این فتنه بزرگ عنوان کرد و افزود: تمامی مسلمانان با حفظ وحدت و هوشیاری برای مقابله با این دسیسه باید با یکدیگر متحد شوند.