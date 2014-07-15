جنب و جوش برای سرمایه گذاری در استان ایلام بیشتر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، یارالله نصیری عصر دوشنبه در جلسه حل مشکلات واحدهای صنعتی استان اظهار داشت: خوشبختانه شاهد آن هستیم که رغبت سرمایه گذاری در استان ایلام بیشتر شده است و امیدواریم منجر به توسعه استان شود.

وی بیان داشت: استان اکنون به محل تردد و كانون توجه سرمايه گذاران بزرگ و معروف تبديل تبدیل شده است و اهتمام جدي دولت يازدهم در فراهم نمودن شرايط مناسب براي ادامه كسب و كار توليدي ستودني است.

وی بیان داشت: برون رفت از وضعيت بیکاری تنها از طريق توجه به بخش توليد و حمايت صحيح ومنطقي از فعالان اين بخش ميسر مي شود .

نصری بیان داشت: اکنون واحدهای صنعتی فراوانی در استان ساخته و راه اندازی شده است و باید گفت که شتاب توسعه در جهان امروزی خیلی زیاد بوده و باید در این راه تلاش های جدی انجام شود.

وی مرز مهران را بهترین فرصت برای توسعه استان دانست و افزود: استقبال مردم عراق از محصولات ایرانی و تلاش تجار برای دستیابی به بازار این کشور عامل اصلی افزایش صادرات محصولات کشورمان از این خروجی بین المللی است.



این مسئول اظهار داشت: مرحله نخست پایانه صادراتی در شهرستان مرزی مهران آماده بهره برداری است و این پایانه در زمینی به مساحت 10 هزار متر مربع ساخته شده است.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت به بحش معادن اشاره و بيان داشت: از 69 ماده معدني شناسايي شده در سطح كشور 12 نوع آنها در استان ايلام كشف و درحال بهره برداري است.

اين مسئول ادامه داد: سال گذشته 9 میلیون تن مواد معدنی برداشت که به بازارهای مصرف عرضه شده است.