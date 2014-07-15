به گزارش خبرنگار مهر، مدیران کل ورزش و جوانان و آموزش و پرورش استان قزوین دوشنبه شب در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان قزوین با یکدیگر دیدار و ضمن گفتگو در خصوص مسائل ورزش استان تفاهم نامه ای به منظور همکاری دوجانبه امضا کردند.

سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از سیاست های اصلی دولت تدبیر و امید اهتمام جدی و ویژه به جوانان است لذا در راستای اجرای این سیاست باید گام های محکمی برای تقویت این دو قشر برداریم.

وی افزود: بزرگ ترین سرمایه های کشور در اختیار آموزش و پرورش و ورزش و جوانان است وبا استفاده از این ظرفیت می توان گام های مهمی در راستای پیشرفت استان برداشت.

قاسمی با بیان این که یکی از مشکلات گذشته نگاه بخشی نگر به مناطق بوده است تصریح کرد: آموزش و پرورش جایگاهی است که در آن ظرفیت های بسیار خوبی از جنبه های مختلف وجود دارد که ورزش استان با استفاده از آن ها می تواند به قله های رفیعی دست پیدا کند.

مدیرکل آموزش و پرورش قزوین یادآورشد: همکاری ادارات کل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان قزوین موجب پیشرفت و استان خواهد شد و می تواند به پیشرفت کشور نیز کمک کند.

قاسمی گفت: مقام معظم رهبری بارها در بیاناتشان به تحصیل، تهذیب و ورزش برای جوانان کشور اشاره کرده اند که برای تحقق این رهنمودها نیازمند برنامه ریزی هستیم که در راستای اجرای این برنامه ها تفاهم نامه ای میان این ادارات امضاء شده است.

این مسئول گفت: تفاهم نامه ای که در راستای اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید امروز بین دو اداره کل امضا شد در دو محور ورزش و جوانان بود که هر کدام از این دو محور شامل بندهای مختلفی است.

وی خاطر نشان کرد : از مهم ترین بندهای این تفاهم نامه استعداد یابی و استفاده از امکانات هر دو اداره است.

قاسمی افزود: این تفاهم نامه به گونه ای نخواهد بود که فقط ما آن را امضا کرده باشیم بلکه سعی خواهد شد در هر فصل در جلسه ای مسائل را بررسی کرده و اهداف بلند مدت سیاست های دولت تدبیر و امید را پیگیری کنیم.



