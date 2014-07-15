استکبار به دنبال مقابله با اسلام با پوشش اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اوسط هاشمی شامگاه دوشنبه در همایش بررسی تحرکات گروهک‌های تروریستی در جهان اسلام با حضور علمای تشیع و هیئت‌های مذهبی در نهاد مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان اظهار داشت: حاصل رویش این نوع اسلام که در گروهک‌های تروریستی از جمله داعش مشهود است اسلامی فاقد عقلانیت است.

وی ادامه داد: هر چند این افراد دیانت و تدین را به ظاهر یدک می‌کشند اما فارغ و به دور از عقلانیت هستند و در واقع همان خوارجی هستند که در تاریخ از آنها نام برده شده است.

استاندار بیان داشت: امروز بازنده واقعی و آن چه که در سوریه گذشت ملت و دولت سوریه نیستند بلکه تجاوزگران هستند و حرکت عراق نیز برای پوشش این شکست است.

وی افزود: در انقلاب مردم مصر نیز به دلیل بازی که اخوان دچار آن شد و به دلیل آلوده کردن حرکت خود به جریان تند سلفی پایانش مصادره انقلاب مردم به دست نظامیان برخوردار از حمایت استکبار بود و در نتیجه نیروهای اصلی انقلاب به زندان افتادند.

از دامن زدن به اختلافات باید پرهیز کرد

استاندار با بیان اینکه دامنه هجمه برعلیه جمهوری اسلامی به دلیل روحیه استکبارستیزی بسیار سنگین است اظهار داشت: این هجمه‌ها ممکن است خساراتی برای ما در بر داشته باشد اما پایدار نخواهد بود چون شرط این گونه حرکت ها اقبال مردمی است و مردمان ما ملتی آزموده هستند.

وی با تاکید بر اینکه باید تدبیر کرد تا خسارت حداقلی را نیر مانع شویم و تمامی توان و قابلیت ایران برای خاموش کردن این بحران ها به کار انداخته شود افزود: اقتدار ایران حاصل حضور مسئولان و میل به مشارکت بر ادامه راهی که مردم خلق کردند و تاسی از رهبران بزرگ خویش و سرمایه عظیمی همچون مردم است.

وی افزود: در طی 3 سال گذشته مقام معظم رهبری با هوشمندی و زکاوت راه را بر همگان آشکار فرمودند و برای توسعه دید نکاتی را ابراز فرمودند که همواره چاره ساز بوده است.

وی گفت: ایشان بار ها تاکید داشته اند تا از اختلافات بپرهیزیم زیرا اختلاف شمشیر دو لبه تیز سپردن به دست دشمن است و باید از آن اجتناب کرد.

به مشارکت تمامی اقوام نیازمندیم

هاشمی با اشاره به اینکه شرایط همسایگان ما شرایط آرامی نیست افزود: باید در این راستا به پاسداری از امنیت پایدار اندیشید و در راستای حمایت از نظام و کشور تلاش بیشتری داشت.

وی در جمع علما و روحانیان اظهار داشت: ما به امنیت روان با مشارکت مردم می اندیشیم و رویکرد ما در این استان به هیچ وجهه امنیتی نیست بلکه رویکردی با نگاه توسعه پایدار با محوریت و مشارکت مردمان است.

وی تاکید کرد باید از تنگ کردن دامنه انقلاب اجتناب کرد زیرا انقلاب از آن مردم و حاصل اراده ملت است و اراده ملت اقتدار بخش برای نظام است.

وی با اشاره به اینکه به نقش مردمان همیشه محتاجیم افزود: بحث های مذهبی تنها در صلاحیت علما است و نباید اختلافات خرد مذهبی را به سطح توده مردم کشید.

هاشمی ابراز داشت: از تبدیل دوست به دشمن باید به جد اجتناب ورزیم و در این راستا نگاه اعتقادی مان را بر نگاه سیاسی مقدم بدانیم و به راحتی به یکدیگر تهمت نزنیم.

هاشمی گفت: همزیستی و زندگی مسالمت آمیزی مردم را در این استان باید پاسداشت زیرا زیست مسالمت آمیز مردمان این استان و مردم و مذاهب مختلف بهترین الگو است و تنوع و تکثر اقوام و مذاهب سرمایه نظام محسوب می شود.

استاندار همچنین خواستار حضور روان سازی مذاهب و اقوام در اجتماعات یکدیگر شد و گفت: باید باورمان را نسبت به یکدیگر تقویت کنیم و در این راه از خرده اختلافات فاصله بگیریم تا دشمن نتواند به راحتی نفوذ پیدا کرده و موجب ایجاد گسست شود.

وی تاکید کرد باید منفذ های قابل نفوذ را بر روی دشمن بست و بر بودن بر صف واحد و نقش جهان اسلام افزود.

استاندار با بیان اینکه باید بدی های دیگر را به نیکویی پاسخ دهیم و اجازه ندهیم بذر کینه در دل بروید و اعمال ما را ضایع کند اضافه کرد: نیاز است تا مثبت اندیشی را در جامعه ترویج دهیم و با این شیوه در راستای پویایی انقلاب و اهداف توسعه ای قدم برداریم.

هاشمی یادآور شد: راه برای انفجار توسعه ای استان هموار شده است و این امر در گرو اراده جمعی شما است.