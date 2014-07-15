مسئولان باید برای هدررفت زمان در اجرای منطقه جهان آباد فامنین پاسخگو باشند

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه منطقه ویژه جهان آباد به حال خود رها شده بود و وزارت خانه آن را "کن لم یکن" اعلام کرده بود، بیان کرد: سال گذشته پیگیری این موضوع در دستور کار قرار گرفت و طرح را مجددا به استان همدان پس دادند و در استان تثبیت شد و اکنون همه در حال کار کردن هستند و تاکنون چند سرمایه گذار خوب برای این منطقه جذب شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از سرمایه گذاران جذب شده برای منطقه جهان آباد فولاد فامنین با 800 میلیارد تومان سرمایه گذاری است که وارد شده است، گفت: این پروژه برای هزار و 300 نفر به طور مستقیم و برای دو هزار نفر به طور غیر مشتقیم اشتغال ایجاد می کند.

خجسته با اشاره به اینکه در گذشته در همدان مجوز اجرای این چنین پروژه هایی دو سال و نیمه داده می شد، گفت: با پیگیری ها در همدان مجوز این پروژه دو ساعت و نیمه صادر شد.

خجسته با بیان اینکه فولاد فامین چندین جلسه با با مسئولان تشکیل جلسه داده و 112 هکتار زمین به این پروژه اختصاص یافته است، بیان کرد: پروژه فولاد فامنین در آینده نزدیک کلنگ زنی می شود.

وی با بیان اینکه یک ماه به مدیرعامل پترو شیمی ابن سینا فرصت داده شده که اگر کار را شروع نکند افراد دیگری را بیاوریم و کا را آغاز کنیم، بیان کرد: مدیرعامل پتروشیمی ابن سینا پروژه را پذیرفت و هزار و 200 میلیارد سرمایه گذاری لازم است و افزون بر دو هزار و 500 شغل ایجاد می شود.

امیر خجسته با بیان اینکه 50 میلیارد تومان برای منطقه ویژه جهان آباد تصویب و مقرر شد کار آغاز شود، عنوان کرد: شهرک دارو سازی دکتر ابوالحسنی که از فرانسه آمده و قصد سرمایه گذاری در منطقه ویژه جهان آباد را دارد، نیز در دستور کار است.

وی با بیان اینکه پروژه شهرک داور سازی آغاز شده و به مراحل خوبی رسیده است، ادامه داد: پروژه مرغداری 100 هزار قطعه ای نیز در این منطقه آغاز شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هفته آینده دو طرح در این مجموعه کلنگ زنی می شود، عنوان کرد: پیش بینی می کنم با آغاز کار منطقه جهان آباد سرمایه گذاران در صف قرار گیرند و افق همدان تغییر کند.