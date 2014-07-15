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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۹:۲۵

طرح دومین سوال از شهردار تهران متوقف شد

طرح دومین سوال از شهردار تهران متوقف شد

رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر گفت: طرح دومین سوال از شهردار تهران متوقف شد و در این زمینه تابع رای شورای عالی شهرسازی هستیم.

محمد حقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح سوال از شهردار تهران در باره ساخت و ساز غیرمجاز در بوستان مادر متوقف شد؛ با توجه به اینکه شورای عالی شهرسازی بالاترین مرجع تصمیم گیری درباره ساخت و ساز های غیرمجاز است، ما نیز تابع نظر این شورا هستیم.

وی ادامه داد: از ابتدا نیز قصد جنجال و استیضاح شهردار مطرح نبوده و این سوال به دلیل تغییر پهنه و ساخت و ساز بدون پروانه در این زمین مطرح شده بود که خوشبختانه شورای عالی شهرسازی پیگیر موضوع است. به همین دلیل طرح سوال از شهردار تهران را پس گرفتیم.

دو ماه قبل طرح سوال از شهردار پایتخت برای اولین بار توسط رحمت‌الله حافظی عضو شورای شهر تهران به دلیل دعوت نشدن روسای 6گانه شورا به منظور حضور در جلسات ماهانه کمیته تخصیص اعتبار کلید خورد که قبل از طرح سوال این عضو شورای شهر سوال خود را پس گرفت.

 

 

کد مطلب 2331811

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