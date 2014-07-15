به گزارش خبرنگار مهر،حق‌پرست شامگاه دوشنبه در همایش بررسی تحرکات گروهک های تروریستی در جهان اسلام با حضور علمای تشیع و هیئت‌های مذهبی در نهاد مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان اظهار داشت: علت تعارض و دشمنی با جمهوری اسلامی ایران به دلیل ایجاد الگوی متحد و تشکیل امت واحده و الگوی استقلال طلبی و همچنین روحیه استکبار ستیزی توسط ایران اسلامی در جهان است.

وی بیان داشت: این رفتار و تجلی قدرت اسلام با محوریت جمهوری اسلامی ایران موجب شده تا اردوگاه شرق و غرب به ویژه در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با ایجاد توطئه های متعدد همانند استفاده از گروهک های ضد انقلاب و سپس با تحمیل جنگ 8 ساله بر علیه ایران به مقابله با قدرت اسلام برآیند.

استراتژی آمریکا سوق دادن درگیری‌ها به سمت بلاد اسلامی است

حق‌پرست با بیان اینکه در قرن بیستم آمریکایی ها شکست نیروهای روس در افغانستان، حذف رژیم کمونیستی و تفکیک اتحاد جماهیر شوروی را رقم زدند افزود: القاعده در ابتدا با یک نگاه استکبار ستیزی در افغانستان تشکیل شد و استکبار از این عنصر اسلامی به نفع خود و برای خروج روس ها از افغانستان بهره گرفت.

وی ادامه داد: از آنجا که القاعده در حادثه 11 سپتامبر موج حملات خود را بر علیه آمریکایی‌ها به کار گرفتند لذا آمریکایی به این دسیسه اندیشیدند تا به گونه ای موج حملات از طرف خود به سمت مسلمانان و کشور های اسلامی سوق دهند.

وی بیان داشت: در همین راستا کشورهای غربی برای برگرداندن تهدیدها از سمت خودشان به طرف کشورهای اسلامی و حوادث اخیر در عراق و سوریه نتیجه همین استراتژی و کشاندن درگیری‌ها به کشور های اسلامی است.

وی ابراز داشت: اگر به عقبه گروه‌های تکفیری در سوریه نگاه کنیم مشاهده می‌شود که این افراد از 81 کشور مختلف در قالب گروه‌های مختلف در این درگیری‌ها حضور دارند و بر اساس نقشه قدرت های غربی که درگیری با سرمایه مسلمانان برای شکستن خط مقاومت در بلاد اسلامی را طراحی و برنامه‌ریزی کردند لذا این گروه ها با یکدیگر نیز درگیر شدند.

حق‌پرست گفت: جریانی که برای کمک به مسلمانان ایجاد شده بود متاسفانه به جریانی تبدیل شد که طبق اهداف شوم استکبار سرمایه مسلمانان را تخریب کرد، بیش از 100 هزار مسلمان را به قتل رساند و در این راستا حتی یک گلوله در بلندی‌های جولان به سمت اسرائیل شلیک نکردند و این افراد تبدیل به نیروهای استکبار برای از بین بردن مسلمانان شدند.

وی تاکید کرد: استحکام و جبهه مقاومتی که در کشورهای اسلامی در منطقه و به ویژه برای مقابله با کشور اسرائیل در طی سال‌های گذشته شکل گرفته است همواره معادلات جنگ را همچون جنگ 33 روزه، جنگ 22 روزه و انتفاضه را به نفع مسلمانان تغییر داد و لذا استکبار و رژیم اسرائیل نقشه درگیری بین مسلمانان و ایجاد حاشیه امن برای خود را در سر می‌پروراندند.

وی ادامه داد: درگیری های به وجود آمده در بین مسلمانان و تحولات اخیر جهان اسلام موجب شد تا اسرائیلی اعلام کنند که این کشور در سال گذشته امن ترین کشور جهان بوده است و این موضوع نتیجه درگیری های داخلی بین مسلمانان بوده است.

دشمن به دنبال تخریب اعتقادات شیعه و سنی است

حق‌پرست با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری بیان داشت: نگاه مقام معظم رهبری اینست که ما مراقب باشیم جریان هایی که به عنوان دشمنان فرعی ما در حال تولید است توطئه ای از اتاق فکر دشمن است و رویکرد ما باید بر مبنای ایجاد بصیرت، همدلی و در راستای خنثی سازی این جریانات باشد.

وی تاکید کرد: عناصر تکمیل کننده اهداف دشمن به دنبال اختلافات و تشدید اختلافات و همچنین تخریب اعتقادات مسلمانان اعم از شیعه و سنی هستند.

وی افزود: دشمن به دنبال عبور از استراتژی امت واحده امام راحل(ره) و گفتمان مقام معظم رهبری است و بر همگان آشکار است اصل تقریب برای امت واحده که از سوی مقام معظم رهبری عنوان می شود رویکردی برای خنثی‌سازی جریان‌سازی‌های دشمن بر علیه ما است و ما باید به عنوان نخبگان جامعه و عناصر حوزه تاثیر گذار افکار اجتماعی خود را آگاه کنیم.

وی ادامه داد: دشمن به دنبال افزایش هزینه‌های ما است و ما باید در راستای مقابله با این دسیسه رویکردهای مقابله‌ای را درون جامعه و لایه‌های اجتماعی تقویت کنیم.

مدیرکل اطلاعات استان بیان داشت: ما در حوزه و استانی قرار داریم که سال‌های متمادی شیعه و سنی در کنار هم زندگی کرده‌اند و اگر چه نگاه‌های اختلافی در فقه خود داشته اند اما در اصول اختلافی نداشته و همیشه در کنار یکدیگر بودند.

وی افزود: انقلاب اسلامی یک الگوی انقلابی برای تمامی جهان اسلام است و استراژی حضرت امام راحل نیز قرار دادن انقلاب اسلامی به‌عنوان محور وحدت برای مقابله مسلمانان در برابر استکبار بوده است و لذا تلاش دشمن برای کشاندن تکفیری‌ها به منطقه ما در راستای تضعیف این نگاه است.

وی ابزار مهار جریان سازی های دشمن را علما و نخبگان عنوان کرد و گفت: راهکار مقابله با این جریانات، توکل به خدا، بصیرت افزایی، دشمن شناسی و بهره گیری از فرمایشات مقام معظم رهبری و قرار دادن قرآن و سیره انبیاء به عنوان نقشه راه است.