بلای زمینخواری گریبان مازندران را گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین زاده لداری شامگاه دوشنبه در همایش نظام فنی ساختمان روستایی با بیان اینکه دولت عزم جدی در مقابل تغییر کاربری غیرقانونی زمین های زراعی و کشاورزی دارد، گفت: تغییر کاربری زمین های کشاورزی به ویلا سازی مشکل اساسی است و کشاورزی سنتی و نبود سود آورده برای مردم باعث گرایش افراد به فروش زمین ها شده است.
وی گفت:متاسفانه عده ای دلال ورانت خوار که با رابطه هایی که دارند تغییر کاربری هایی با عنوان شهرک صنعتی سازی و برج سازی و ویلا سازی زمین های کشاورزی را خریداری کرده و سود کلان می برند.
فرماندار فریدونکنار با اشاره به اینکه بخشداران و دهیاران مهمترین اهرم مقابله با زمین خواری هستند بیان داشت: معاون اول محترم دولت با ابلاغ دستورالعملی مهم به جهاد کشاورزی و راه وشهرسازی و صنعت و معدن خواستار مقابله جدی با تغییر کاربری شد.
فرماندار فریدونکنار گفت: تغییر کاربری زمین های زراعی هیچ سودی عاید اقتصاد نمیکند و جز نابودی کشاورزی و تولید ملی نتیجه ای ندارد.
وی گفت : کارگروهی در شهرستان جهت برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در زمین های زراعی و کشاورزی و سواحل تشکیل شده است در این کارگروه تاکید شد که ادارات خدمات رسان آب ، برق و گاز از دادن هر گونه خدمات به ساخت و ساز های غیرمجاز خودداری کنند.
فریدونکنار - خبرگزاری مهر: فرماندار فریدونکنار، با اشاره به پدیده شوم زمین خواری گفت: پدیده زمینخواری بلایی است که گریبان استان ماندران را گرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین زاده لداری شامگاه دوشنبه در همایش نظام فنی ساختمان روستایی با بیان اینکه دولت عزم جدی در مقابل تغییر کاربری غیرقانونی زمین های زراعی و کشاورزی دارد، گفت: تغییر کاربری زمین های کشاورزی به ویلا سازی مشکل اساسی است و کشاورزی سنتی و نبود سود آورده برای مردم باعث گرایش افراد به فروش زمین ها شده است.
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