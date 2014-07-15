به گزارش خبرنگار مهر، یعقوبعلی نظری دوشنبه شب درهمایش بسیج مداحان خراسان‌جنوبی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی یک نظلام فرهنگی است، افزود: علت اینکه با فرهنگ جامعه برخورد قطعی می شود این است که این بخش مظلوم واقع شده و یکی از اهداف اصلی انقلاب ما نیز ارتقاءبخشی فرهنگ جامعه بوده است.

وی به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ماهواره اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری از ماهواره به عنوان گنداب فساد نام برده‌اند و برای مقابله با آن تاکید کرده‌اند.

وی اظهار کرد: باید در جامعه ابزارفساد مدیریت شود چرا اگر قرار بود انسان در همه زمینه ها از عقل خود به عنوان تکیه گاه استفاده کنند پس فلسفه وجودی پیامبران چیست؟

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی بیان کرد: دغدغه اصلی مقام معظم رهبری دغدغه فرهنگی است به طوری که ایشان در بیاناتشان ریشه مشکلات اقتصادی را ناشی از مشکلات فرهنگی می‌دانند.

سردارنظری تصریح کرد: درحال حاضر منتظر ماندن برای انجام فعالیت‌های فرهنگی توسط دستگاه‌های ذیربط فایده چندانی ندارد و زمان آن رسیده است که برای ارتقای فرهنگ جامعه بار دیگر فریاد انقلاب، شهداء و ولایت را گوش و عمل کنیم.

وی با بیان اینکه باید به واقعیت های جامعه توجه و نسبت به آن آگاه و هوشیار باشیم،بیان کرد:امروز فریاد فرهنگی در جامعه رسا و بلند است ولی متاسفانه کسی به این فریاد ها گوش نمی دهد.

ماهواره ابزار دشمن برای تخریب جامعه

سردار نظری به رسالت مهم مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) اشاره کرد و عنوان کرد: مداحان از جمله کسانی هستند که می‌توانند در جمعیت کثیری از جامعه تاثیرگذار باشند و درمناسبت های مختلف می توانند موضوعات فرهنگی را بیان کنند.

وی یکی از ابزارهای مهمی که دشمن برای مقابله با افراد جامعه ما در اختیار گرفته است را ماهواره دانست و متذکر شد: ما بر این اعتقاد هستیم که نظام اسلامی که یک نظام فرهنگی است و برای تعالی فرهنگی آن خون‌های زیادی داده شده است، بنابراین باید ابزارهای فرهنگی مدیریت شود.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان‌جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر شش دلیل برای مقابله با ماهواره وجود دارد، اظهار کرد: نخستین دلیل در خصوص مقابله باماهواره مبنای اعتقادی دارد چرا که که در روایات ائمه اطهار آمده است که اگر ابزاری فحشاء را در جامعه گسترش دهد باید با آن مقابله کرد.

وی افزود: دومین دلیل مقابله با ماهواره دلیل قانونی آن است چرا که در سال 73 در نظام جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس شورای اسلامی مبارزه با ماهواره به صورت یک قانون تصویب شد که این قانون بر زمین مانده است.

سردار نظری سومین دلیل مقابله با برنامه‌های ماهواره را نگاه ولایی به این مسئله دانست و افزود: مقام معظم رهبری از ماهواره به عنوان گنداب فساد نام برده‌اند و برای مقابله با آن تاکید کرده‌اند.

وی افزود: چهارمین دلیل مقابله با ماهواره رامباحث عقلی انسان است چرا که بر اساس آمارها 95 درصد کسانی که از ماهواره استفاده می کنند به دنبال برنامه‌های نامناسب و تخریبی ماهواره هستند.

شناسایی 80 درصد نصب کنندگان ماهواره در خراسان جنوبی

وی با بیان اینکه پنجمین دلیل مقابله با ماهواره کارهای تجربی و نتیجه ای است، بیان کرد: در حال حاضر عامل بسیاری از طلاق ها، ازداوج ها دیرهنگام،بزهکاری ها و تغییر سلیقه ها ناشی از استفاده ماهواره در جامعه است.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان‌جنوبی یاد آورشد: فتوای مراجع تقلید که استفاده را ماهواره را حرام اعلام کردند به عنوان ششمین دلیل مقابله با ماهواره است.

وی با بیان اینکه دو محور اساسی به عنوان شیوه‌های کار برای مقابله با ماهواره وجود دارد، گفت: آگاهی‌بخشی و روشنگری افراد جامعه در راستای آسیب‌هایی که برنامه‌های ماهواره‌ای دارد یکی از محورهاست که در این زمینه مداحان می‌توانند بسیار موثر عمل کنند.

سردارنظری تصریح کرد: شناسایی، آگاه نمودن، تذکر، توجیه و در نهایت برخورد قانونی با افراد توزیع‌کننده ماهواره و افرادی که به نصب آن مشغول هستند دومین محور اساسی به عنوان شیوه‌های کار برای مقابله با ماهواره است.

وی با بیان اینکه تا کنون 80 درصد از نصب‌کنندگان ماهواره در استان شناسایی شدهاند،افزود: برخی از این افراد تعهد کرده‌اند که از این کار فاصله بگیرند.

پایان ماه مبارک رمضان نتایج عملیات فرهنگی مورد ارزیابی قرار می گیرد

فرمانده سپاه انصالرضا (ع) خراسان جنوبی با بیان اینکه در پایان ماه مبارک رمضان نتایج عملیات فرهنگی در جامعه مورد ارزیابی قرار می گیرد، بیان کرد: اگر اشکالاتی در این موج وجود داشته باشد اصلاح و بار دیگر با استفاده از تجربیات ساماندهی می شود.

وی ادامه داد: موج دوم مقابله با ماهواره از محرم و صفر در استان آغاز می شود و در پایان این ماه اقدامات انجام شده مورد ارزیابی قرار می گیرد و مجددا نقایص کار برطرف خواهد شد.

سردار نظری بیان کرد: ما در پایان سال 93 ارزیابی سالانه از اقدامات خود خواهیم داشت تا به نقطه ای برسیم که مردم ایمن سازی شوند که اگر شبکه های مجازی و ماهواری در جامعه افزایش یابد اعتقادات مردم آنقدر قوی باشد که این شبکه های نتوانند در مباحث فرهنگی ما رسوخ کنند.

وی تصریح کرد: ما نباید از دشمنان گلایه داشته باشیم چرا که اهداف دشمن بر کسی پویده نیست بلکه باید ما مشکلات خود را برطرف کنیم.

فرمانده سپاه انصالرضا (ع) خراسان جنوبی در پایان یاد آور شد:باید جهاد فرهنگ در جامعه همگانی شود.