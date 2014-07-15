612 زندانی جرائم غیر عمد در زندانهای استان اصفهان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خسروی وفا شامگاه گذشته در جشن گلریزان آزادی زندانیان اصفهان که در محل هتل آسمان اصفهان برگزار شد با اشاره به اینکه استان اصفهان در زمینه آزادی زندانیان جرایم غیر عمد در کشور رتبه برتر را به خود اختصاص داده، اظهار داشت: در این راستا در سال گذشته در استان اصفهان 550 نفر از زندانیان جرایم غیر عمد زندان های استان اصفهان از بند رهایی یافتند.



وی با بیان اینکه در سال گذشته 512 میلیارد ریال توسط خیران استان اصفهان برای آزادی زندانیان جمع آوری شده، افزود: نیمی از این کمک ها به واسطه اخذ تخفیف و جلب رضایت شاکی بوده است.



رئیس هیات مدیره ستاد دیه استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر 612 نفر از زندانیان جرایم غیر عمد در زندان های استان به 60 میلیارد تومان برای آزادی نیاز دارند، بیان داشت: چشم این زندانیان و خانواده هایشان به دستان خیر مردم اصفهان است.