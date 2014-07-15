به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه سه شنبه در آئین ضیافت مهر در شیرخوارگاه ثمین تاپ افزود: در حال حاضر گام های بزرزگی در بهزیستی استان زنجان در حال انجام است و با توجه به روحیه خدمت رسانی و کمک به هم نوع در آینده شاهد تحول و پیشرفت چشمگیر در زمینه خدمات این اداره کل خواهیم بود.

وی با تاکید بر لزوم توجه به نیازها و اولویت ها در زمینه خدمات رسانی به مددجویان ادامه داد: مددکاران بهزیستی نقش بی بدیل و تاثیرگذار در خدمات رسانی به مددجویان دارند و تاکنون به نحوه احسن توانسته اند به جامعه هدف بهزیستی خدمات رسانی کنند.

حجت الاسلام خاتمی افزود: مددجویان بهزیستی استان زنجان باید در یک بستر مناسب بتوانند در چرخه جامعه فعالیت کرده و به روند توسعه فعالیت های خود را جامعه ادامه دهند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه برنامه ها در بهزیستی باید طوری تدوین شود که خدمات ارتقاء پیدا کند.گفت:بهزیستی باید در چگونگی ارائه خدمات با بهره گیری از تجربیات گذشته نوآوری کند.



حجت الاسلام خاتمی ایمان، عشق و علاقه را لازمه خدمت رسانی در بهزیستی عنوان کرد و افزود: شخصیت افراد تحت پوشش بهزیستی باید حفظ شود و در این میان ضرورت تکریم شخصیت افراد در راستای ارایه خدمات بسیار مثمر ثمر است.