قلك كودكان كردستاني براي كمك به همنوع شكست/ 191 زنداني در انتظار آزادي

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله همزمان با ماه مبارک رمضان مراسم جشن گلریزان در همه شهرستان های استان کردستان و همزمان با ديگر نقاط كشور برگزار می شود و شامگاه دوشنبه نیز همزمان با ویژه برنامه استانی در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج، این مراسم های معنوی در سایر شهرستان های استان برپا شد.

شور وصف ناپذیری سالن 500 نفری مجتمع فجر سنندج را پر کرده بود که مملو از مردمانی خونگرم و نوع دوست بود که برای یاری رساندن و آزاد کردن زندانیانی که نه از سر تقصیر بلکه از سر تقدیر در بند بودند حضور داشتند.

مردم کردستان همیشه نشان داده اند در کارهای خیر و نیکوکارانه پیش قدم هستند و این بار هم با چشمانی پر از اشک برای مادران، زنان و کودکانی که فرزند، همسر و پدر خود را زندان می دیدند دعای خیر می کردند تا هر چه سريعتر به آغوش خانواده هایشان بازگردند.

جشن گلریزان با نوای دلنشین قرآن کریم و نواخته شدن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و پس از پخش کلیپی از زندان مرکزی سنندج که نشان از یک ندامتگاه بر اساس آموزه های دینی و اسلامی می داد، به سراغ سخنرانی رئیس کل دادگستری استان کردستان رفت.

پنج میلیارد برای آزادی 191 زندانی در کردستان نیاز است

رئیس کل دادگستری استان کردستان در بخش آغازين اين مراسم گفت: برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در کردستان پنج میلیارد و 300 میلیون تومان نیاز است.

رئیس ‌کل دادگستری کردستان اظهار داشت: در حال حاضر 191 زندانی جرایم غیرعمد در زندان های استان کردستان به سر می برند که برای آزاد سازی این زندانیان بیش از پنج میلیارد تومان اعتبار لازم است.

وی افزود: کمک و مشارکت مردم این استان در جشن گلریزان همیشه منشاء خیر و برکت بوده و موجب جذب بیشتر مردم به کار خیر شده است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان بیان کرد: در سال گذشته 223 زندانی جرائم غیرعمد با کمک‌ های مردم، دولت، بانک‌ ها و کمیته امداد امام خمینی (ره) از زندان آزاد شدند.

گروسی یادآور شد: برای آزادی این تعداد زندانی مبلغ چهار میلیارد و 800 میلیون تومان صرف شد و در سال 93 نیز برای آزادی 191 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد که تمام مراحل قضایی را گذرانده ‌اند نیاز به پنج میلیارد و 300 میلیون تومان است که به یاری خداوند متعال و کمک شهروندان امروز بخشی از این مبلغ تامین می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه اکثر زندانیان استان یا به دلیل بی احتیاطی در رانندگی گرفتار و در حسبس هستند یا به دلیل مشکلات مالی و این امر بسیار نگران کننده است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان گفت: بخشی از تصادفات افراد زندانی نیز در مناطق مسکونی رخ داده که ضروری است شهروندان توجه بیشتری به مقررات راهنمایی و رانندگی در اینگونه مناطق داشته باشند.

انجام امور خداپسندانه انسان را به خدا نزدیک می کند

پس از این بخش برنامه نماینده ولی فقیه در استان کردستان برای سخنرانی به روی سن رفت و طي سخناني اظهار داشت: انسان ها همواره باید بیاموزند که انجام کارهای خداپسندانه آنها را به خداوند نزدیک کرده و علاوه بر این روح و روان آدمی را سلامت می بخشد.

حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی گفت: هنگامی که کار خیری انجام می دهیم احساس سبک بودن و نزدیک بودن به خداوند متعال به ما دست می دهد و این بیانگر اعمال نیک انسان و حرکت کردن وی در مسیر درست زندگی است.

وی افزود: وجود انسان سرشار از احساس های مختلف و داشتن عاطفه است و همین احساس های خوب است که فرد را به سمت کارهای نیک و انجام اعمال خیر و حرکت خداپسندانه جذب می کند و فرد مسلمان و همنوع بدون اینکه کسی از او بخواهد خود داوطلبانه به انجام کار نیک می پردازد.

نماینده ولی فقیه در کردستان یادآور شد: یکی از سنت های زیبایی که در ماه رمضان و به ویژه طی چند سال اخیر با جدیت بیشتری دنبال شده و برگزار می شود جشن گلریزان است، جشنی که افراد خیر با کمک‌ های خود دست نیازمندان را می‌ فشارند و برای آزادسازی زندانیان غیرعمد تلاش می ‌کنند.

کمک 20 میلیونی سه کودک برای آزادی زندانیان

سخنان نماینده ولی فقیه که به پایان رسید سه کودک به نام های سعید و محمد و سوها از سوی مجری برنامه به روی سن فراخوانده شدند تا از اهداف خیرخواهانه خود در راستای اهدای مبلغ 20 میلیون تومان پول نقد خود برای آزاد سازی یک زندانی سخن بگویند.

این کودکان که با تشویق حاضران در سالن رو به رو شدند در رابطه با این عمل خداپسندانه خود گفتند: از کودکی پول های خود را جمع کرده ایم و حالا با نظر پدرمان آن را برای آزادی یک زندانی که ناخواسته جرمی را مرتکب شده و به زندان افتاده است، اهدا می کنیم.

سعید و محمد و سوها که پدرشان در زندان است، اظهار داشتند: ما از لحاظ مالی مشکلی نداریم و پدرمان تنها برای آزادی نیاز به رضایت شاکی خود دارد و امیدواریم مردم نوع دوست کردستان برای آزادی پدرمان دعای خیر کنند.

مردم کردستان پیشتاز سخاوت و بخشش

استاندار کردستان نیز در سخنان کوتاهی در این جشن بیان کرد: جشن گلریزان فرصتی مغتنم برای یاری رساندن به زندانیان جرايم غیرعمد است که به کانون گرم خانواده هایشان بازگردند.

عبدالمحمد زاهدی با اشاره به اینکه سخاوت و بخشش لازمه تقرب انسان به خداوند است، ادامه داد: مردم این استان پیشتاز بخشش و سخاوت هستند.

وی گفت: انسان با توجه به فطرت و سرشت او که روح خداوند در آن دمیده است نمی تواند نسبت به هم نوع خود بی تفاوت باشد و این همان راز خلقت است.

استاندار کردستان اظهار داشت: دو بعد در این حوزه باید مد نظر باشد سکس درون زندان پدران بسیاری که نگران خانواده ها و سرنوشت فرزندان خود هستند و دیگری جوانانی که از سر غفلت مرتکب جرم شده اند و به دلایل غیر عمد در بند هستند.

زاهدی افزود: بعد دیگر این قضیه بر می گردد به بیرون از زندان فرزندان، همسران، مادران و پدرانی که هر روز را با گریه به شب مي رسانند و چشم به راه عزیزان خود هستند.

وی بیان کرد: این جشن می تواند با همت مردمان نوع دوست استان بانی شادی و آزادی تعدادی از زندانیان جرایم غیر عمد شود و انتظار می رود مردم هر چه در توان دارند به این زندانیان کمک کنند.

پس از این سخنرانی ها حرکت دیگری که مردم و مسئولان را بر آن داشت که به زندانیان جرائم مالی غیر عمد کمک کنند اهدای کارت هدیه 50 هزار تومانی مهنا بود که در روز تولد خود به زندانیان جرایم غیر عمد به ستاد دیه استان کردستان هدیه کرد.

همچنین پسر بچه ای به نام حجت السادات تمام پس انداز خود را که 300 هزار تومان بود بعد از قرائت دکلمه بنی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند به ستاد دیه هدیه کرد تا پدرانی که در بند هستند به آغوش خانواده خود بازگردند.

تلخ ترین بخش این جشن هنگامی بود که پسری کوچک با نام رضا با چشم های گریان به روی سن آمد و از مردم تقاضای کمک كرد و گفت: پدرم به دلیل تصادف در زندان است و نامادری دارم از مردم کمک می خواهم تا پدرم از زندان آزاد شود و من هر شب سر روي پايش بگذارم تا خوابم ببرد.

سخنان رضا که تمام شد سارینا دختر بچه ای که گلویش را بغض گرفته بود به روی سن آمد و مبلغ 100 هزار تومان برای آزادی پدر رضا به این جشن اهدا کرد.

امسال به جرئت می توان گفت که کودکان با قلب رئوف و دست های مهربان خود در این جشن خداپسندانه حضور داشتند و با چشم های گریان خود درس ایثار و گذشت را به مردم آموختند و انتظار می رود تمامی آحاد جامعه از این بزرگ مردان و شیر زنان کوچک درس مهربانی بیاموزند.